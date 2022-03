Sappiamo che seguire una dieta sana ed equilibrata è fondamentale per mantenere il corpo in salute. Un alimento a cui dovremmo fare particolarmente attenzione è il sale. L’abuso di questo condimento, che spesso utilizziamo a sproposito per dare sapore ai cibi, potrebbe essere estremamente nocivo. A dirlo sono istituzione autorevoli come l’OMS e la Fondazione Veronesi.

Quest’ultima ha recentemente condiviso una ricerca secondo cui il quantitativo massimo di sale da utilizzare al giorno sarebbe pari a 5 grammi. Chi oltrepassa questa soglia (su cui concorda anche l’OMS) potrebbe aumentare sensibilmente i rischi di ipertensione, malattie cardiovascolari e problemi ai reni. Gli esperti della Fondazione, oltre ad allarmare chi usa troppo sale, elencano alcuni consigli per diminuirne l’uso gradualmente.

Ecco come eliminare il sale di troppo dalla dieta allontanando il rischio di ipertensione, malattie cardiovascolari e problemi ai reni

Abbiamo detto che, secondo gli esperti, consumare troppo sale può essere deleterio per la nostra salute. Il primo pericolo possibile è quello che il sodio aumenti la pressione arteriosa. L’ipertensione potrebbe portare a malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, come ictus e infarto. Ma l’assunzione smodata di sodio potrebbe portare anche a infiammazioni di reni e stomaco.

Per questo, la Fondazione Veronesi tiene a dare consigli su come limitare l’uso del sale senza soffrirne troppo. Il primo consiglio è quello di diminuire gradualmente il sale usato nei condimenti (per salare l’acqua della pasta, per esempio). Così facendo dovremmo riabituarci pian piano ai sapori naturali del cibo, fino a non sentire più l’esigenza di salarlo. In alternativa, possiamo utilizzare dei sostituti del sale che contengono meno sodio. Gli esperti consigliano soprattutto limone, peperoncino e pepe, ma anche spezie ed erbe aromatiche.

Attenzione anche agli alimenti confezionati perché potrebbero contenere già livelli elevati di sale

Gli esperti mettono in guardia anche su un altro problema. A prescindere da quanto ne usiamo per condire le pietanze, il sale è già presente in molti alimenti. Il fenomeno riguarda soprattutto i cibi lavorati e preconfezionati, che a volte possono nascondere livelli altissimi di sodio.

Il consiglio sarebbe quindi quello di controllare sempre la tabella nutrizionale degli alimenti prima di acquistarli e prima di prepararli. Ecco come eliminare il sale di troppo dalla dieta, che altrimenti non sapremmo nemmeno di ingerire. Una piccola accortezza utile è quella di sciacquare a lungo legumi e verdure in scatole o surgelati. In questo modo potremmo eliminare parte del sale in eccesso.

Lettura consigliata

Come preparare un piatto di pasta ricco di antiossidanti e vitamine e buono anche per i diabetici