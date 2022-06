Moltissime donne stanno comprando questo comodo, fresco ed economico capo d’abbigliamento perfetto per nascondere fianchi larghi e cosce grosse e sembrare più alte

Per avere stile ed eleganza non servono per forza capi ed accessori costosi. Il buon gusto non va a pari passo con il denaro, ma basta soltanto saper scegliere ciò che valorizza meglio la nostra figura. Ognuno di noi ha una particolare fisicità che può mettere in risalto scegliendo gli outfit migliori. Chi possiede fianchi larghi e cosce importanti spesso non sa cosa indossare. In estate, quando il caldo si fa insopportabile, l’idea di indossare per tutto il giorno un paio di pantaloni può farci soffrire. Ecco, dunque, che oggi con questo articolo vogliamo suggerire un capo estivo fresco ed economico capace di nascondere qualche piccolo difetto. Se stiamo cercando un capo capace di slanciare la figura anche senza tacchi, questo è ciò che fa per noi.

Uno dei capi must have dell’estate 2022 è la gonna a palloncino. Questo indumento romantico e femminile è perfetto ad ogni età per distinguersi con eleganza. Non esiste un solo modello di gonna a palloncino e proprio per questo motivo possiamo scegliere quello più adatto alla nostra silhouette. Scegliere un modello sotto il ginocchio regala un tocco bon ton e femminile al nostro outfit. Questa gonna è perfetta per coloro che vogliono celare le cosce e i fianchi perché si stringe sul punto vita allargandosi subito dopo. La gonna a palloncino è adatta ad ogni occasione. Sarà sufficiente abbinarla a capi e accessori giusti, sia per occasioni informali da giorno, sia da sera.

Come indossarla

Questa gonna è estremamente versatile e infatti possiamo indossarla in abbinamento a moltissimi capi e per ogni occasione. Per rendere più giovanile questo capo, scegliamo un modello sotto al ginocchio da indossare insieme ad un crop top e ad un sandalo alto. Se invece optiamo per un modello lungo sopra la caviglia, possiamo scegliere di abbinarlo a un paio di scarpe basse come sandali o sneakers. Infine, se abbiamo gambe magre e slanciate, possiamo scegliere un modello corto da portare con un sandalo basso. Per un outfit da giorno, accompagniamo la gonna a palloncino con una piccola borsa a tracolla giovanile e colorata. Per la sera, invece, indossiamo una camicetta in tinta unita elegante e leggera da portare dentro la gonna. A completare il look, consigliamo di indossare una scarpa décolleté in tinta con la pochette.

Economica ma chic

Moltissime donne stanno comprando questo comodo, fresco ed irresistibile indumento perché possiamo acquistarlo senza spendere un capitale. Possiamo trovare nei negozi online come Zalando e Zara, modelli corti a partire da circa 20 euro. Per i modelli più lunghi ed eleganti il prezzo può aumentare arrivando intorno ai 40 euro. Ovviamente, i prezzi variano anche in base al brand che scegliamo e al materiale in cui è fatta la gonna.

