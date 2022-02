Pian piano si avvicina sempre più la primavera e le giornate sembrano essere meno fredde e più soleggiate. Di conseguenza è sempre più piacevole trascorrere del tempo fuori casa e viaggiare, per sentirci meglio e rigenerarci.

Si pensa che per viaggiare bisognerebbe avere tanto denaro da parte, ma in verità basterebbero questi 3 geniali trucchetti per risparmiare senza troppe rinunce.

Alla scoperta dell’isola

Parliamo dell’incantevole Sardegna, meta conosciuta ed amata in tutto il Mondo per il suo mare, i suoi paesaggi e la sua storia. Infatti, è un territorio ricco di tradizioni e leggende, ma anche in grado di accontentare giovani, famiglie ed anziani.

Per gli amanti degli sport è possibile vivere diverse esperienze sia in acqua che avventurandosi in attività di climbing e trekking. Invece, per chi vuole godersi una vacanza all’insegna del riposo ci sono spiagge da sogno dove poter godere di pace e tranquillità. Per esempio, questa meta ambita è caratterizzata da mare cristallino e natura incontaminata per godersi una vacanza con la famiglia.

La Sardegna è anche ricca di una straordinaria tradizione culinaria che ci offre diversi tipi di cibo, come i culurgiones e la seada, da assaggiare assolutamente. Potremo accompagnarli con dei buonissimi vini tipici della zona, come il vermentino e la vernaccia, e certamente non potrà mancare il mirto, il digestivo più conosciuto.

Molti vanno alle Maldive o ai Caraibi senza sapere che mare cristallino e paesaggi mozzafiato si trovano in quest’isola italiana

Per goderci una meritata vacanza, la Costa Paradiso potrebbe essere una meta che difficilmente ci deluderà. Si trova nella zona settentrionale dell’isola e ci incanterà con le sue meravigliose spiagge e il suo mare paradisiaco.

Questa zona della Sardegna, essendo turistica, è caratterizzata dalla presenza di diversi hotel, appartamenti, negozi e ristoranti. Le spiagge di Costa Paradiso sono molto suggestive e immerse nella natura, come le famose Li Cossi, la Cala di Li Tinnari e Cala Sarraina. Quest’ultima si trova solamente a pochi chilometri dalla Costa Paradiso e anche qui troveremo acqua turchese e paesaggi indimenticabili.

Potremo godere di tramonti da sogno con sfumature di colore da cui sarà impossibile non rimanere ammaliati.

È incredibile, ma molti vanno alle Maldive o ai Caraibi quando si potrebbe facilmente risparmiare godendoci le meraviglie italiane.

Potrebbe essere utile sapere che anche la spiaggia di Vignola, molto vicina alla Costa Paradiso, è perfetta se siamo amanti di sport acquatici come windsurf e kite surf. In questa zona, infatti, è possibile sfruttare la brezza marina che la caratterizza e goderci il magnifico paesaggio intorno alla costa.

