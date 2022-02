Vestirsi per un’occasione galante non è mai semplice. Che si tratti di un primo appuntamento o di una relazione già iniziata, la cosa importante è quella di non stravolgere mai il proprio stile. Bisogna sentirsi bella, speciale, ma anche comoda e libera nei movimenti. Infatti, si può essere sexy anche con un outfit più casual e confortevole. È solo questione di gusto e autostima: se ci si sente bene con sé stessi, anche il partner apprezzerà.

Le regole per essere davvero sexy

Quando si cerca un look sensuale, a 20 anni come a 50, il rischio di fare scelte troppo audaci e di apparire poco eleganti è dietro l’angolo. Per essere davvero sexy, ci sono delle regole di cui bisogna sempre tenere conto.

La prima è quella di avere una certa confidenza con il proprio corpo e di conoscere le caratteristiche distintive più attraenti, da valorizzare al massimo. Si può puntare sul décolleté, sulla schiena, sulle spalle o sui piedi.

La seconda è quella del vedo non vedo. Essere sensuali non significa mostrare tutto di sé, ma è qualcosa di impalpabile, che deve stuzzicare l’immaginazione: tacchi, scollature e trasparenze non devono essere mai scontate, ma sempre proposte a piccole dosi.

La terza regola è quella di non sottovalutare mai l’intimo. Fa sentire più seducenti ed è in grado di valorizzare le forme. Inoltre, non c’è cosa peggiore di intravedere la lingerie sbagliata da un vestito sexy.

Il quarto consiglio è quello di giocare con i tessuti: pizzi, organze, seta, pezzi glossy o in vernice. La donna sexy non è tutta tacchi e calze a rete, ma l’outfit perfetto si ottiene fondendo i capi in modo appropriato con naturalezza e un pizzico di malizia.

Ecco gli outfit perfetti per essere irresistibili a 20 anni come a 50 e sedurre il proprio partner nelle occasioni più romantiche

Per una serata romantica, è importante che il look da sfoggiare sia personale e che esalti la femminilità di ognuna. Ecco gli outfit perfetti per essere irresistibili ad ogni età.

Il classico tubino nero è un capo di abbigliamento che non tramonta mai. È impeccabile su qualsiasi donna, può essere attillato o morbido, e impreziosito da una cintura e da accessori colorati e brillanti.

Se ci si sente a proprio agio, si può puntare su un abito rosso, magari di seta, da abbinare ad un cappotto nero e ad accessori a contrasto.

Perfette sono anche le gonne a mezza misura o gli abiti midi dai colori caldi, come il rosa o il sabbia. Quest’ultimi potrebbero essere accollati davanti e aperti dietro, e abbinati a una décolleté in tinta e a un pellicciotto cammello.

Se si preferiscono i pantaloni, le più giovani possono puntare su jeans, maglie svasate e mocassini oppure su pantaloni skinny a tinta unita, una blusa con carré in pizzo e tacchi.

Le altre donne, invece, possono optare per pantaloni palazzo, versatili ed eleganti, da abbinare ad una blusa scollata in raso o ad una camicetta trasparente. Molto sexy è anche un tailleur con blazer a scollo profondo, che lascia intravedere un top di pizzo. Per quest’ultime proposte, le decolleté sono obbligatorie.