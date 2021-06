I Consulenti di ProiezionidiBorsa hanno sempre speso numerose parole sull’utilizzo dei fondi del caffè per la salute delle nostre piante.

Del resto questo scarto da cucina è un ottimo alleato per le coltivazioni che richiedono terreni acidi come rose o camelie. Non soltanto un buon concime a costo zero ma anche un’alternativa green per allontanare le lumache dal nostro orto senza utilizzare prodotti chimici.

Di solito molti utilizzano i fondi del caffè solo in giardino perdendosi i benefici sulla bellezza pensando già di stare facendo un ottimo riuso.

In realtà ben poco è stato detto sugli utilizzi dei fondi del caffè nel campo della bellezza. I nostri Lettori resteranno stupidi dall’idea che questi possano essere degli utili alleati per la lotta di inestetismi. Inoltre pochi sanno che possono essere utilizzati per catturare i cattivi odori d’estate.

Di seguito vediamo come con questi semplici metodi, metteremo da parte i fondi del caffè per il nostro benessere oltre per quello delle nostre piante.

Semplicemente unendo i fondi del caffè a dello zucchero di canna ed all’olio di cocco si ottiene una crema corpo naturale anticellulite. Massaggiamola nei punti critici e vedremo che già dopo poche applicazioni si potranno notare alcuni miglioramenti.

Sapone cattura odori

Qui invece andiamo a riutilizzare due scarti presenti in ogni casa. Con i residui delle saponette da bagno, aggiungendo i fondi del caffè, è possibile ottenere un sapone cattura odori a prova di cipolla e aglio.

Trattamenti riflessanti e scurenti per i capelli

Se desideriamo ottenere naturalmente delle sfumature più scure basta utilizzare una piccola quantità di fondi di caffè da applicare direttamente ai capelli. Inoltre con del caffè rimasto e diluito con abbondante acqua, è possibile conferire una tonalità più scura al nostro colore.

Un viso morbido grazie a questa maschera al caffè

Bastano semplicemente i fondi del caffè, 2 cucchiaini di olio d’oliva e 1 cucchiaino di miele per ottenere una maschera energizzante al caffè. Inoltre grazie all’effetto scrub, avremo una pelle morbida dato che la polvere del caffè andrà a rimuovere tutte le impurità della pelle.

Questo studio interessante rivela che la caffeina non è poi così nociva per l’organismo