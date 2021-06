Abbiamo da poco preso tutti gli accessori per il mare e proprio in questi giorni abbiamo dato una rinfrescata ai nostri teli mare. Di questo accessorio indispensabile ne esistono migliaia di varianti e colori, adatti per qualsiasi esigenza.

È però vero che tradizionalmente il modello più diffuso è quello in spugna infatti ognuno di noi in casa ne ha in quantità elevate. Colori o fantasie diverse ci invogliano ogni anno a cambiarli, ma anche l’usura e la salsedine ci costringono ad acquistarli ripetutamente.

In tempo per le vacanze estive, i negozi sono letteralmente colmi di diversi teli mare. Ovviamente questo deve essere comodo, soffice e soprattutto in linea con le nostre preferenze in tema di colori o fantasie.

Tra l’altro, per non rischiare di ridurci prima del finire dell’estate senza questo accessorio è necessario puntare sulla qualità del tessuto.

Potranno sembrare tutti uguali ma in realtà è questo il migliore telo mare

La lista di teli mare è così infinita che non basterebbe nemmeno un estate intera per provarli tutti. Colori sgargianti o più classici, motivi geometrici oppure richiamanti il mare, forme e dimensioni diverse.

A proposito di dimensioni, quelle tradizionali sono di 90×180 cm ma questo non esclude il fatto che in commercio esistano dei teli di dimensioni superiori.

Considerando però il loro utilizzo concentrato esclusivamente per il mare, alcuni tendono a pensare che uno valga l’altro. Non si pone poi particolare attenzione a quello che potrebbe essere più in linea con le nostre esigenze.

Ad alcuni potranno sembrare tutti uguali ma in realtà è questo il migliore telo mare da utilizzare in estate. Stiamo parlando del telo mare in microfibra, utile sotto molti punti di vista.

Innanzitutto la microfibra ha una capacità assorbente maggiore rispetto alla spugna quindi appena usciti dall’acqua sarà possibile asciugarci perfettamente ed in pochi minuti. Inoltre questo tessuto è poco ingombrante e quindi non va a prendere tanto spazio all’interno di borse mare o valigie.