Ci sono delle abitudini sbagliate che tantissimi hanno. E poi ci sono quelle positive, che possono aiutarci a migliorare la nostra salute. Infatti, se ci abituassimo a vivere in un certo modo, modificando delle piccole parti della nostra giornata, il nostro organismo non potrà che ringraziarci. Per esempio, se iniziassimo a fare una cosa appena svegli, la pressione e il metabolismo ne gioveranno davvero. Vediamo esattamente di cosa stiamo parlando.

Questa semplicissima abitudine mattutina aiuterà chi soffre di pressione alta e metabolismo lento

Uno studio, condotto dal Massachusetts General Hospital, è davvero interessante. Infatti, la ricerca spiega cosa dovremmo fare appena svegli per ridurre la pressione e al contempo accelerare il metabolismo. I ricercatori, prendendo i dati già contenuti in uno studio del ’48, hanno coinvolto 411 persone adulte. E a ognuno è stato richiesto di fare 12 minuti di esercizio fisico appena svegli. I risultati, effettivamente, sono stati davvero sorprendenti. Infatti, George Lewis, uno degli autori della ricerca, ha sottolineato quanto gli stessi studiosi siano rimasti colpiti dagli effetti che un allenamento così breve può avere su funzioni chiave dell’organismo.

Ecco quali sono i risultati della ricerca di cui stiamo parlando

Gli studiosi si sono accorti di come 12 semplici minuti di allenamento modifichino circa l’80% dei valori ematici dei 500 metaboliti analizzati. E non si parla solo di pressione alta o metabolismo. Nei volontari, per esempio, si è registrata una diminuzione del 29% del glutammato, legato al diabete. Inoltre, Ravi Shah, altro autore della ricerca, ha sottolineato come questo tipo di abitudine può aiutare a velocizzare il metabolismo e soprattutto può indirizzare sulla giusta via coloro che soffrono di pressione alta. Insomma, un vero e proprio toccasana per il nostro organismo.

Dunque, ora lo sappiamo. Questa semplicissima abitudine mattutina aiuterà chi soffre di pressione alta e metabolismo lento. 12 minuti sono davvero pochi e passeranno in un lampo. E dopo potremo concederci una colazione nutriente e sana. Quindi, proviamo a seguire il consiglio degli studiosi. Ovviamente, se ci si dovesse trovare in una condizione di obesità o con problemi di cuore, è sempre meglio rivolgersi prima al proprio medico curante.

