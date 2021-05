I fiori in primavera colpiscono veramente tutti e proprio per questo motivo vogliamo averne sempre di più. Ogni qual volta c’è una ricorrenza importante, in molti puntano su un bel mazzo di fiori colorati. Esiste anche uno specifico linguaggio dei fiori che ci dice cosa significano e su che colori puntare. Ma ci sono così tanti colori ed infinite varietà che stupiscono profondamente tutti coloro che li osservano per la prima volta. Facile osservare fiori rosa, gialli, bianchi, fucsia, bordeaux ed ancora con petali più ampi o più piccoli, vellutati, bicolore. I fiori non smettono mai di stupirci e di conquistarci proprio per le loro tantissime varietà.

Come mantenere i fiori in vaso a lungo utilizzando questi semplici elementi che troviamo in casa e che ci assicurano un risultato sensazionale

Proprio per la loro bellezza, i fiori in questo periodo propizio, invadono le nostre case. Una volta che ci ritroviamo questa gradita sorpresa vogliamo a tutti i costi mantenerli il più a lungo possibile. Allora quale dritta seguire per farli resistere per più giorni? Semplicemente una volta messi nel vaso con acqua possiamo aggiungere o un piccolo pezzo di carbone o infine qualche goccia di candeggina. Questi elementi serviranno ai fiori per mantenerli rigogliosi ed in vita più a lungo. Da oggi non dovremmo più buttare i fiori appassiti grazie a questo semplice riutilizzo più 1 consiglio che ci permetterà di coltivare le camelie per sempre.

Come riprodurre una camelia attraverso talea

La camelia è un fiore complicato da riprodurre tramite semi quindi la maniera più semplice per avere delle piantine è la riproduzione per talea. È molto semplice il procedimento da andare a seguire. Basterà avere un piccolo rametto di questo stupendo e profumato fiore. Innanzitutto togliamo il fiore rimasto e tutte le foglie. A questo punto tagliamo la base dello stelo in maniera obliqua ed andiamo ad immergerlo all’interno di un contenitore con dell’acqua per circa un’ora. Prepariamo un vaso riempiendolo per metà di terra e sul quale andremo ad adagiare il nostro ramoscello con radice e copriamo il tutto con altra terra. Lasciamo per un primo periodo il vaso all’ombra e bagniamo spesso. Dopo due mesi sarà possibile vedere i risultati.

In definitiva da oggi non dovremmo più buttare i fiori appassiti grazie a questo semplice riutilizzo più 1 consiglio che ci permetterà di coltivare le camelie per sempre.