Molti usano anche rimedi naturali ma ecco le migliori creme e i detergenti per viso, collo e occhi da usare ogni giorno anche per chi ha 70 anni

È l’inverno la stagione in cui dobbiamo imparare a proteggere maggiormente la nostra pelle a causa del freddo. Anche se quest’ultimo ha degli indubbi vantaggi, perché il freddo tonifica la pelle, la rassoda e ne limita l’invecchiamento, ha anche delle controindicazioni. La pelle diventa più sensibile ed esposta agli agenti esterni, ecco perché è importante proteggerla a dovere.

Ecco quale dovrebbe essere la beauty routine per limitare i danni provocati dal freddo della stagione invernale per la nostra pelle.

Prodotti naturali ma non solo

Le parole d’ordine sono nutrire e proteggere sia il viso che il collo che gli occhi. Molti usano anche rimedi naturali ma ecco le diverse tipologie di prodotto a nostra disposizione.

Molta attenzione dovrà essere riservata a chi ha una pelle secca e più delicata in quanto sono queste persone ad essere maggiormente esposte ai fattori aggressivi del freddo e dell’inquinamento. In questo caso sarebbe meglio usare una crema oleosa che permetta non solo di nutrire la pelle del viso ma anche di proteggerla dal freddo. La crema ideale sarebbe una a base di olio e acido ialuronico, in commercio ne esistono parecchi che potrebbero fare al caso nostro.

Per le pelli miste o grasse dovremmo usare una crema dalla texture più ricca e sostanziosa ma non troppo grassa, altrimenti otterremo l’effetto contrario.

Non dimentichiamoci poi che una base ottimale per la nostra pelle sarà sempre e comunque una crema solare, perché i raggi UV colpiscono anche d’inverno.

Dovremmo poi occuparci di detergere delicatamente il nostro viso e il nostro collo con un detergente che faccia al caso nostro. Anche se è inverno, infatti, la nostra pelle non ha bisogno di essere aggredita per ottenere una protezione adeguata. Sarebbe il caso di scegliere un detergente per il viso che non sia aggressivo e molto schiumoso. Potrebbe fare al caso nostro l’uso di un olio delicato che possa servire sia a lavare il nostro viso che a struccarci. Infatti, dopo averlo applicato, potremmo semplicemente sciacquarlo con acqua ed evitare ulteriori passaggi e strofinamenti sul viso e sugli occhi. Anche un delicato latte struccante potrebbe fare al caso nostro perché servirebbe sia per la pelle che per la detersione degli occhi.

Inoltre, dovremmo imparare a proteggere gli occhi anche d’inverno portando gli occhiali da sole per contrastare l’azione del vento.

Infine, potremmo usare anche le lacrime artificiali per ovviare ad una secchezza improvvisa causata dal rapido cambio di temperatura dall’esterno all’interno.