Con l’arrivo della stagione invernale e del freddo intenso il nostro corpo risente di grandi cambiamenti anche a livello estetico. Per questo è bene prendersi cura delle parti più delicate ed esposte alle intemperie come, ad esempio, le mani e il viso. In particolare, di quest’ultimo dovremmo occuparci con maggiore attenzione perché è il più esposto e la parte meno facile da coprire. Ecco perché contro il freddo dell’inverno per avere una pelle del viso sempre giovane e bella basta seguire queste semplici regole.

Alimentazione, creme e scrub

Innanzitutto, è bene osservare sempre una alimentazione che sia la più corretta possibile. Non abbondare con i grassi e salumi e mangiare cibi troppo saporiti o salati. Poi, è necessario idratare la pelle con una giusta quantità di acqua. Anche se è inverno una buona idratazione porterà un giovamento alla nostra pelle. Idratare significa bere molta acqua, ma anche utilizzare tisane, zuppe e minestroni. Faranno bene alla nostra pelle e anche al nostro intestino.

Per avere una pelle del visto che sia giovane e bella dobbiamo anche tutelarla dagli sbalzi di temperatura che caratterizzano questa stagione. Quindi sarebbe necessario utilizzare una crema idrante e lenitiva una o due volte al giorno, la mattina e la sera. Sceglierne una adatta alla nostra pelle e anche alla stagione. Non tutte le creme vanno bene per tutte le stagioni. Facciamoci consigliare da un esperto in questo campo.

Per prima cosa, però, sarebbe meglio applicare anche una crema solare. Meglio se con una protezione alta. Infatti, anche se siamo in inverno e il sole non è forte, in realtà i suoi raggi solari agiscono sempre negativamente sulla nostra pelle. È nostro compito proteggere la pelle del nostro viso sia d’inverno che d’estate. Sarebbe meglio applicare la crema solare prima di applicarne una più specifica e un eventuale fondotinta.

Per una beauty routine invernale d’eccezione che ci aiuti a mantenere il nostro viso giovane e luminoso serve uno scrub settimanale. Se non riusciamo ad essere costanti, pazienza, ma cerchiamo di curare la nostra pelle anche in questo modo. Possiamo decidere di affidarci a mani esperte oppure di crearne uno nostro a base di bicarbonato o a base di miele e succo di limone. Ad un buono scrub dovrebbe seguire anche una maschera lenitiva. Non importa se fai da te o delle migliori marche, ciò che conta è la costanza di prenderci cura di noi. Diamo la giusta priorità alla pelle del viso, che è quella con cui ci presentiamo alle persone tutti i giorni e che insieme a noi affronta le sfide quotidiane della nostra vita.