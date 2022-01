È uno dei latticini più apprezzati e versatili da utilizzare in cucina. La ricotta un tempo era il cibo dei poveri ma oggi possiamo sfruttarla per preparare numerosi piatti e pietanze che spaziano dal primo al dolce. L’abbinamento ottimale della ricotta però non è solo insieme a pesce e carne, ma anche alle verdure di stagione.

Sformati e non solo

Oltre ai carciofi e agli spinaci ecco le possibili alternative: zucchine, peperoni e asparagi, da abbinare in maniera gustosa alla ricotta.

Con le zucchine potremmo preparare un tortino salato che farà leccare i baffi a tutti i membri della famiglia.

Tagliamo le cipolle e facciamole soffriggere, appena si saranno imbiondite aggiungiamo le zucchine tagliate a dadini. Irroriamo con brodo vegetale e portiamo a cottura. Nel frattempo, mettiamo a scolare la ricotta, dovrà perdere il siero prima di essere incorporata alle zucchine. Terminata questa operazione mettiamo in una terrina la ricotta, l’albume e il parmigiano. Mescoliamo bene e aggiungiamo le zucchine cotte. Assembliamo il tutto e aggiungiamo le spezie che ci piacciono. Possiamo infine decidere di dare un colore al nostro tortino aggiungendo la curcuma o lo zafferano.

Prendiamo le formine in alluminio e rivestiamole con delle fette di zucchine tagliate finemente. Faranno da rivestimento al nostro tortino. Inseriamo il composto di ricotta e zucchine e dopo averlo ricoperto con i lembi delle fette rimaste fuori mettiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti.

Oltre ai carciofi e agli spinaci ecco le altre verdure da abbinare alla ricotta per ricette salate

Sono tante le verdure che vanno d’accordo con la ricotta, quindi possiamo davvero sbizzarrirci. Sappiamo già che con la cicoria, i broccoli e il cavolfiore possiamo preparare torte salate di tutti i gusti e sapori, utilizzando sfoglie prodotte in casa o comprate. Quindi possiamo concentrarci su altri tipi di abbinamenti, ad esempio i peperoni ripieni di ricotta.

Le varianti più note sono a base di tritato di carne o con il tonno in scatola. Con la ricotta non ci discosteremo molto dalla preparazione originale ma apportiamo una versione più semplice e leggera.

Laviamo i peperoni e dividiamoli in due parti uguali tagliandoli verticalmente. Ripuliamo attentamente l’interno per eliminare i fastidiosi semini, i filamenti interni e il picciolo.

In una terrina mettiamo la ricotta, aggiungiamo capperi, erba cipollina, parmigiano, origano, pepe e spezie di nostro gradimento. Mescoliamo il tutto e il nostro impasto per riempire i peperoni è pronto in un minuto.

Se vogliamo rimanere su una versione più tradizionale, alla ricotta e alle spezie già proposte possiamo aggiungere le olive, l’uovo e il pan grattato o del pane raffermo. Avremo un piatto adatto che sazierà davvero tutti.