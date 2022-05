Curare il proprio aspetto esteriore a qualsiasi età denota un segno di rispetto per sé e il desiderio di stare bene in presenza di altre persone. Ciò che sembrerebbe pura vanità, infatti, il più delle volte rafforza la propria sicurezza interiore rendendoci più tranquilli nella vita sociale. Ciò comporta, quindi, l’impiego di trattamenti base da fare anche a casa. Truccarsi per mascherare piccole imperfezioni ed esaltare parti del viso, come gli occhi e la bocca, è possibile pur non essendo grandi make up artist. Lo stesso discorso vale per la cura dei capelli.

Alcuni aspetti della cura di sé nell’uomo

In particolare, anche l’uomo non è da meno nelle attenzioni verso il proprio fisico e l’estetica. Giovane o meno, l’uomo ben vestito si fa ammirare specialmente in certi eventi. Anche quando si allena o porta a passeggio il cane potrebbe indossare qualcosa di pratico, ma che lo faccia sentire a proprio agio e in ordine.

Molti uomini amano farsi crescere la barba mentre altri preferiscono radersi ogni giorno. È importante scegliere il rasoio, la schiuma e la lozione per questa operazione. La barba, al contrario di quello che sembri, ha pure bisogno di attenzioni. Così come ci si lava il viso mattina e sera per togliere cellule morte o smog e polvere, bisognerebbe lavare la barba con shampoo appositi. Rifinirla ogni tanto con gli strumenti adatti darà un aspetto ordinato. Ma tutto ciò potrebbe non bastare.

Molti uomini amano farsi crescere la barba ma pochi conoscono come curarla e questi metodi per ammorbidirla

Chi si fa crescere la barba certe volte si lamenta di sentirla ruvida al tatto. Come abbiamo accennato, lavarla due volte al giorno così come il viso è importante. Non è finita. Il trattamento adatto per ammorbidirla in questo caso è l’uso dell’olio. In commercio ce ne sono di varie marche e di diverso prezzo. Ciò che pochi sanno, però, è che si potrebbe fare a casa un olio da barba con pochi elementi.

È necessario procurarsi una boccetta con contagocce da 30 ml, un olio vettore e oli essenziali. Per un effetto idratante si potrebbero utilizzare olio di argan oppure olio di jojoba come vettore. Tra quelli essenziali, l’olio di eucaliptolo o di limone hanno una fresca fragranza. Si potrebbe scegliere anche tra altri, come quello di legno di sandalo o cedro. Vediamo come fare.

Inserire nella boccetta due cucchiai di olio vettore e 5 gocce di olio essenziale. Avvitare, agitare e aspettare un giorno. Applicarne qualche goccia sulla barba pettinandola con le dita mattina e sera dopo averla lavata e asciugata.

In questo modo pian piano i peli diventeranno più morbidi al tatto.

