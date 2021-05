Durante i mesi più caldi tutti amiamo passare il tempo libero in giardino, curandolo e dedicandogli più attenzioni possibili.

Inoltre, le piante e fiori non possono assolutamente mancare, rendono ogni dettaglio più unico, vivace e speciale.

Tutti stanno impazzendo per questa pianta sempreverde che inonda il nostro giardino di colore facendo morire dall’invidia tutto il vicinato, vediamolo assieme.

Il garofano

Questa pianta è una delle piante perenni con fiore più amate, conosciute e facili da coltivare, adatto anche a chi non ha il pollice verde.

La sua altezza arriva fino ai 50cm e la fioritura va dalla primavera fino all’autunno, ciò che fa la differenza è la varietà cui appartiene.

La bellezza dei fiori si caratterizza dalle corolle singole, doppie o stradoppie e i petali possono essere multicolore o dotati di bordi di diversa tonalità.

È un fiore generalmente molto profumato ed è caratterizzato da un fogliame di colore grigio verde.

Il colore originale dei suoi fiori è un rosa tendente al porpora ma le troviamo anche gialle, arancioni e bianche.

Il garofano è adatto a questa stagione perché ha bisogno di molto sole, di un clima temperato e di un terreno drenato.

Soffre le temperature troppo fredde e va sempre riparato dalle correnti di vento, infatti è consigliato piantarle in vaso per poi ripararle quando necessario.

Ulteriori informazioni

Come dicevamo, questa pianta è davvero semplice da mantenere, richiedendo poche cure, infatti non deve essere irrigata frequentemente.

Dobbiamo bagnarla maggiormente durante la stagione estiva, mentre non è necessario in inverno, quando la pianta si trova in riposo vegetativo.

Dobbiamo solo fare attenzione ai ristagni idrici che rischiano di danneggiare la pianta, facendone marcire le radici.

È consigliato mettere del concime liquido con l’innaffiatura ogni venti giorni circa.

Il vantaggio di avere piante perenni, come questa è la sua notevole resistenza grazie a cui è raro che subisca attacchi di insetti e patogeni.

