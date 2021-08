È la borsa leggerissima dell’estate 2021 ed è perfetta per ogni occasione. Anche le grandi firme della moda ormai la producono perché è la vera tendenza di questa stagione. La compra chi va al mare per sentirsi sempre alla moda ma con comodità, e anche chi rimane in città per avvertire comunque la spensieratezza tipica vacanziera.

Nessuno può più farne a meno, neanche i vip e gli sportivi che ormai sfoggiano questo trend che unisce il passato e il presente. Scopriamo insieme di cosa si tratta e lasciamoci travolgere da questa bellissima tendenza.

La borsa dell’estate sta andando a ruba e costa anche meno di 20 euro

Negli ultimi giorni sono rimbalzate in tutto il mondo le foto del campione olimpico Tom Daley che si rilassa lavorando a maglia mentre osserva le gare delle Olimpiadi.

Ed è proprio questo il trend della stagione. Il lavoro a maglia, l’uncinetto o crochet, molto utilizzato per creare tantissimi accessori, primi tra tutti la borsa più bella dell’estate.

Davvero tutti impazziscono per questo stile naturale e rilassato, dai colori neutri o molto vivaci. Con la tecnica dell’uncinetto, ormai, si creano non solo borse e maglie, ma anche top corti, pantaloncini, cappellini e persino bikini.

Come superare lo stress della pandemia

Il successo ritrovato di questo stile che, in realtà, ha origini antiche, deve il merito anche alla pandemia. Infatti, bisogna vedere il bicchiere sempre mezzo pieno, e il periodo grigio della pandemia ci ha fatto riscoprire la bellezza dei lavori fatti a mano. Ci siamo ripresi la misura del tempo scandito lentamente, ed è proprio questo ciò che ha reso la borsa all’uncinetto la borsa dell’estate.

Inoltre lavorare a maglia riduce lo stress, aiuta la concentrazione e dà la soddisfazione di vedersi nascere nelle proprie mani un bellissimo manufatto, ora anche di tendenza.

C’è un generale ritorno al vintage. Lo dimostrano anche i fantastici costumi da bagno anni ’80 che stanno spopolando quest’anno, perfetti per valorizzare ogni tipo di fisico.

Ha contagiato anche l’alta moda

La passione per l’uncinetto ha travolto anche le grandi firme e anche le modelle più pagate del mondo. Basti pensare a Bella Hadid che ha recentemente sfoggiato un sensualissimo pareo all’uncinetto, ma anche a star nostrane come Chiara Ferragni e Belen Rodriguez. Ciononostante il crochet è adatto a tutte le tasche, in particolare le borse, rintracciabili con facilità a prezzi stracciati anche nelle grandi catene d’abbigliamento. Ed ecco svelato perché la borsa dell’estate sta andando a ruba e costa anche meno di 20 euro.

