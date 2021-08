È noto a tutti quanto le piante d’appartamento riescano in un attimo a rendere più bella qualsiasi casa. Danno un tocco di colore, rilassano la vista e si integrano perfettamente anche nell’arredamento più moderno.

Ciò che, però, non tutti sanno, è che le piante d’appartamento sono in grado di regalarci un’aria di casa più salutare e ricca di ossigeno! Infatti riuscirebbero a eliminare le sostanze nocive, quindi a depurare l’aria di casa, e ad aiutare la salute fisica e mentale di chi ci vive.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi ci concentreremo in particolare su 3 piante di questo tipo che, oltre a donare questi benefici, sono anche bellissime. Scopriamole insieme.

3 straordinarie piante d’appartamento che purificano l’aria e danno uno sprint alla nostra salute

In estate le piante da esterno sono messe a dura prova dalle calde temperature della stagione. Infatti non è strano tornare dalle vacanze e trovare le piante del proprio balcone appassite, anche se basterebbe conoscere questo semplice trucchetto per proteggerle dal caldo.

Tra le piante d’appartamento più apprezzate c’è sicuramente l’orchidea. Il problema è che le orchidee tenute in casa spesso muoiono per colpa di questo insospettabile errore che in molti commettono con la temperatura di casa.

Le piante benefiche che migliorare la salute e l’umore

L’idea che le piante possano avere effetti purificanti sull’aria di casa deriva da alcuni studi operati dai ricercatori della Nasa. A tal proposito, una delle piante più efficaci è il limone d’appartamento. Forse non avremmo mai pensato di poter ospitare in casa una pianta di agrumi, eppure è possibile. Il limone d’appartamento porterà molti benefici alla nostra casa. Il limone è il simbolo della vitalità, e regalerà subito energie positive alla nostra abitazione. Inoltre le sue foglie sono un vero diffusore d’aroma straordinario, e renderanno profumata l’aria di tutta la nostra casa.

Il nome fa spaventare

Un’altra pianta d’appartamento dalle straordinarie potenzialità è il chlorophytum, o pianta ragno. Questa pianta sarebbe in grado di assorbire la formaldeide, anzi sembra che più l’ambiente sia inquinato più questa pianta riesca a crescere. Questa funzione è molto importante. Infatti la formaldeide è una sostanza con probabile azione cancerogena, che può essere presente nelle case perché contenuta nei materiali da costruzione e nel fumo delle sigarette.

Il rosmarino

Forse non tutti sanno che questa pianta veniva anticamente utilizzata per allontanare la peste. Oggi il rosmarino è una delle piante aromatiche più apprezzate per il suo profumo e per il tocco di sapore che regala alle ricette. Inoltre vanta proprietà antisettiche ed effetti benefici sui sintomi influenzali. Ed ecco svelate le potenzialità di queste 3 straordinarie piante d’appartamento che purificano l’aria e danno uno sprint alla nostra salute.

Approfondimento

Il portentoso fertilizzante gratis che renderà le nostre piante davvero straordinarie è nel nostro frigo e non l’abbiamo mai saputo