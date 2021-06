La maggior parte della gente crede che si fa pipì ogni volta che scappa. Non è una cosa del tutto normale e anzi potrebbe nascondere dei problemi. Questo dipende dal fatto che non si conosce qual è la norma per questa necessità. Ecco perché molti si chiedono quante volte è normale fare pipì durante la giornata.

Un processo di purificazione

Oggi basta fare una passeggiata per bere un caffè o prendere una bibita al bar. Cose del tutto normali e che introducono dei liquidi nell’organismo. L’acqua è sicuramente il liquido che più degli altri soddisfa all’esigenza naturale di bere. E in effetti anche tutte le altre bevande che si vendono nei supermercati sono a base di acqua. La frutta stessa e anche le verdure e gli ortaggi una volta ingeriti apportano acqua al nostro organismo.

Con tutta l’acqua che si accumula all’interno di una giornata, non c’è da meravigliarsi se a un certo punto si ha anche voglia di fare la pipì. La pipì in effetti è il frutto finale di un lungo processo di filtrazione.

Se abbiamo mai visto un baobab ebbene quella pianta ha la stessa funzione di un rene. Prende lentamente l’acqua dal suolo e la filtra nel suo intricatissimo sistema di fibre sovrapposte, fino ad accumularla all’interno e nei frutti. Il rene fa la stessa cosa solo che il liquido che produce si accumula nella vescica.

Quando la vescica è piena, allora arriva la voglia di fare pipì. Certo che se una persona ha spesso voglia di farla allora ci sarebbe qualcosa che non va. Se si tratta degli uomini e sopra i 50 anni, probabilmente si potrebbe trattare di un’infiammazione alla prostata.

Se invece non si rientra in questa età allora bisogna cercare altre cause. Di sicuro bisognerebbe vedere fra l’assunzione di quelle bevande eccitanti che stimolano la diuresi. Una sopra tutte è il caffè, che oltre a sollecitare la peristalsi intestinale, porta anche lo stimolo a fare pipì.

Al di là di tutte queste variabili, la risposta a quante volte è normale fare la pipì in una giornata, è data dagli esperti del San Raffaele di Milano. In media ogni 4 ore durante il giorno e secondo necessità di notte. Basta seguire questa norma per poter scoprire se si rientra o no nella norma.