A chi non piacerebbe avere con pochi soldi un bellissimo giardino curato o un balcone verde e fiorito con la rosa tappezzante e super resistente? Ora ci spieghiamo meglio. Quando guardiamo le piante degli altri spesso ci chiediamo come facciano a tenerle così bene. Mentre noi non abbiamo quello che si dice esattamente il “pollice verde”. Abbiamo bisogno di abbellire aiuole o le fioriere in terrazzo e non sappiamo cosa piantare. L’inesperienza ci spinge a comprare piante che puntualmente muoiono rendendo inutile la spesa e gli sforzi. Ebbene, una soluzione c’è. Ci ha pensato il signor Meilland, che ha selezionato una varietà di rose dalle qualità eccezionali. Scopriamola.

Presentata al Mondo solo nel 2019 dopo numerosi test, la rosa Zepeti, ha eccezionali qualità di resistenza e bellezza. È la pianta ideale per tutti coloro che amano le rose ma non sono esperti giardinieri. Si tratta di una pianta tappezzante e ha un aspetto compatto con foglie verde scuro. Il cespuglio può arrivare fino a 70 cm di altezza. Le rose crescono in gruppi da due o cinque e hanno un colore rosso scuro dal grande fascino. Il suo portamento la rende ideale per una bordura o a ridosso di un muro ma anche nel vaso in terrazzo. È una pianta talmente tanto rustica che per la sua resistenza viene paragonata alle dipladenie mentre per la facilità di coltivazione ai gerani. Inoltre, saremo talmente soddisfatti del risultato da non dover più acquistare piante per sostituire quelle morte. Insomma un investimento sicuro per il nostro giardino.

Le sue caratteristiche

a) Il suo aspetto compatto dona grande bellezza e armonia;

b) la quantità e la vicinanza dei fiori rossi carminio cattura lo sguardo;

c) è straordinariamente resistente agli attacchi fungini e di parassiti, al contrario di moltissime altre qualità di rose;

d) la fioritura va da maggio fino a dicembre inoltrato, bloccandosi solo alle prime gelate invernali.

Consigli per il trapianto

Se abbiamo acquistato questa pianta e vogliamo piantarla in giardino, seguiamo alcuni passaggi fondamentali:

a) scaviamo una buca almeno il doppio della dimensione del vaso;

b) togliamo delicatamente il vaso di coltivazione in plastica facendo attenzione a non rovinare le radici;

c) mettiamo a mollo il panetto di terra della pianta per qualche minuto. Servirà per ammorbidirlo e favorire l’attecchimento delle radici;

d) procuriamoci un terriccio di ottima qualità, drenante e ricco di nutrimenti specifici. Con questo riempiamo la buca in cui avremo posizionato la pianta.

Semplici consigli che garantiranno lo sviluppo di questa pianta. La rosa tappezzante super resistente perfetta per principianti che fa risparmiare molti soldi poiché non dovremmo più comprare altro.