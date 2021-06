Questa estate si presenta abbastanza calda e c’è tanta voglia di raffreddarla. A volte, però, dopo aver mangiato una piccola porzione del nostro cibo preferito abbiamo più calore di prima. Ci si accorge che non è proprio così e ci sono cibi che riscaldano e che raffreddano il corpo per un’estate molto più sopportabile.

Il caldo in casa

Certamente per stare bene in casa senza che il caldo ci opprima, un condizionatore d’aria sarebbe proprio l’ideale. Se non ci fosse allora ricorreremmo al classico ventilatore o altrimenti come facevano le nonne, ad oscurare le stanze. Creare ombra è il segreto per rinfrescare a costo zero. Altri ricorrono al trucco di mettere davanti al ventilatore dei cubetti di ghiaccio per creare aria fredda.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

A parte gli ambienti di casa, anche il nostro corpo soffre il caldo e chiede di rinfrescarsi.

Il cibo da evitare quando fa caldo

È normale che quando si ha voglia di qualche sensazione fredda si pensa d’aprire il frigorifero. Consumare una bevanda o un cibo freddi, dovrebbe aiutarci a sopportare meglio la calura e dare refrigerio al corpo. Tranne per il fatto che dopo aver bevuto una bevanda fredda, poco dopo oltre alla sete si sente anche più caldo di prima. E infatti non è proprio così che funziona e in molti casi è esattamente il contrario.

Oltre alle bevande ci sono anche i cibi che riscaldano l’organismo e fra questi troviamo: cipolle e aglio, spinaci, radicchio, barbabietola rossa, frutta secca. A questi bisogna aggiungere tutti i cibi fritti o i timballi al forno, che appesantiscono e fanno lavorare di più l’organismo.

Cibi che riscaldano e che raffreddano il corpo per un’estate molto più sopportabile

I cibi leggeri e di stagione sono da preferire. Piuttosto che bere bevande gassate zuccherate, preferiamo la frutta, la macedonia e i frullati, che donano la giusta energia e le sostanze utili al corpo contro il caldo.

Scegliamo certamente le insalate di riso e di pasta, pesce, legumi freschi e pomodori. Questi ultimi anche se molto consumati in inverno con la salsa, in effetti sono un tipico frutto estivo rinfrescante.

Le carote sono ricche di carotenoidi che aiutano a contrastare la calura. Ottimi cibi contro il caldo sono anche l’insalata, il cetriolo e la zucchina. Si aggiunga il melone e l’anguria, e come erba aromatica rinfrescante la menta.

Scegliendo i cibi giusti l’estate passerà piacevolmente e il caldo si trasformerà in un compagno gradito di viaggio.