Tutti per qualche attimo vorremmo scappare per fare un salto in paradiso e lasciare alle spalle tutto il malumore accumulato negli ultimi mesi. C’è anche la possibilità, per chi vuole, di partire e trattenersi di più su un’isola con spiagge bianche di sabbia finissima e dalla vegetazione lussureggiante dove si vive da re con pochi euro e non si pagano le tasse.

Lasciamo tutto e partiamo

La nostra isola si trova un po’ lontano dall’Italia, ma è unita alla nostra patria per un legame molto singolare. Fu Marco Polo a chiamarla per primo col nome che porta attualmente: Madagascar.

Immaginiamo un’isola su cui vi sono infiniti chilometri di bellissime spiagge e dove la vegetazione regna ancora vergine, otterremo così una dei posti più belli del pianeta.

Sono testimoni di questa conservazione unica della natura i lemuri e i baobab. I lemuri assomigliano a delle scimmiette, ma in effetti sono molto più antichi di queste, sono le proscimmie da cui poi sono nate le scimmie.

Altra testimonianza particolare sono i baobab. Il Madagascar detiene il primato per il maggior numero di specie diverse di baobab presenti sul suo suolo, rispetto a tutto il resto del mondo.

Sono due elementi che ci fanno capire che in Madagascar la natura si è fermata a qualche milione di anni fa. Per fortuna pur essendo vicina all’Africa, non vi sono gli animali feroci che ci son nel grande continente.

Vivere in Madagascar

Vivere in Madagascar conviene molto per una persona che cerca uno stile di vita più tranquillo. La gente è molto accogliente e per niente aggressiva. Si può vivere bene con 500 euro al mese ed è l’isola ideale per i pensionati. Il grande vantaggio è che non si pagano le tasse, tranne che non si decida d’aprire una società.

Per andare in Madagascar non sono richieste vaccinazioni particolari, ma è un viaggio da pianificare con calma e non nell’immediato. Da fare solo quando questa crisi pandemica sarà poco più che un ricordo per quest’isola magnifica e per tutto il mondo. Un piccolo appunto da scrivere nella propria agenda di viaggio: portare con sé una buona bibita fresca.