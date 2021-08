Originario della Cina questo frutto, dall’esterno marroncino e peloso e dalla polpa verde smeraldo, è ricco di proprietà benefiche tanto da rivelarsi un vero è proprio toccasana per la salute.

Rinfrescanti e gustosi i kiwi sono ricchissimi di proprietà benefiche, un pieno di vitamine, sali minerali e fibre a cui è impossibile rinunciare.

Di kiwi ne esistono diverse varietà; quelli più comuni sono a polpa verde e i gialli. Anche le proprietà nutrizionali variano leggermente in base alle diverse specie. Il kiwi giallo è ricco di vitamina C tre volte di più di un’arancia. Il kiwi verde è ricco di vitamina C ma possiede anche fibre e antiossidanti.

Molti scartano questo frutto della salute utile per combattere pancia gonfia e colon irritabile

Ma il kiwi è davvero un frutto dalle mille sorprese, infatti contiene più vitamina C di un’arancia, più potassio delle banane e più fibre dei gambi di sedano.

Il kiwi e le sue proprietà

Il kiwi ha un basso valore energetico in termini di calorie, infatti 100 g di prodotto apportano solo 44 kcal. Uno spuntino davvero perfetto per mantenere il peso sotto controllo e ottimo come spuntino per smorzare la fame consumando un alimento dal sapore dolce e gustoso ma salutare e poco calorico.

Grazie al suo elevato contenuto di fibre e al suo basso indice glicemico, il kiwi è il frutto ideale da consumare a colazione per evitare picchi o cali glicemici. Inoltre, le fibre a contatto con i liquidi intestinali si gonfiano e rallentano l’assorbimento di glucosio nel sangue mantenendo costante i livelli di glicemia.

Il più potente lassativo naturale

È considerato un potente lassativo naturale grazie all’elevato apporto di fibre e alla presenza di un enzima, l’actinidina, che aiuta a svuotare il tratto gastrointestinale e facilita l’assorbimento delle proteine.

Insomma, il kiwi si pone sul podio dei frutti più ricchi di vitamina C. Ma non solo è anche ricco di antiossidanti nonché di vitamina E. Inoltre, è un potente alleato del sistema immunitario e del sistema nervoso per l’elevato contenuto di potassio. Quest’ultimo contribuisce al corretto funzionamento dei nervi e alla contrazione muscolare. Responsabile anche dell’elasticità e turgidità della pelle.

Consigli

Dunque anche se molti scartano questo frutto della salute utile per combattere pancia gonfia e colon irritabile mangiare almeno un kiwi al giorno facilita il transito intestinale e migliorare i livelli di glucosio nel sangue. Si consiglia ovviamente di consultare un medico di fiducia o uno specialista nella nutrizione prima di cambiare il proprio regime alimentare.

Approfondimento

