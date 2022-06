Osservando il cielo dalla nostra Terra, possiamo notare che tutti i pianeti si muovono nella stessa direzione del Sole, ossia da Ovest a Est. Tuttavia, in alcune circostanze, uno o più pianeti possono iniziare a muoversi all’indietro, in un moto cosiddetto “retrogrado”. Questo moto, in realtà, non è altro che un’illusione ottica, generata dalle diverse velocità con cui i pianeti orbitano intorno al Sole.

Il moto retrogrado interessa diversi pianeti, tra cui Mercurio che, dal punto di vista astrologico, è uno dei più influenti. Esso, infatti, secondo l’oroscopo, è il Pianeta che governa l’intelligenza, la comunicazione, la furbizia e la razionalità degli esseri umani. Mercurio, però, dà il meglio di sé proprio quando “esce” dal suo moto retrogrado e ritorna a stazionare in Gemelli.

Ciò avverrà proprio nei prossimi giorni e per molti segni zodiacali potrebbe arrivare un’ondata di fortuna che si trascinerà per tutta l’estate. Nelle prossime righe vedremo quali saranno e come cambierà la loro estate grazie a questo Pianeta.

Dal 13 giugno Mercurio ritornerà finalmente in Gemelli e per questi 3 segni zodiacali inizierà un periodo d’oro

Tra i segni più fortunati dei prossimi giorni troviamo sicuramente quello dei Gemelli. Con Mercurio finalmente nel segno, infatti, per i Gemelli inizierà un vero periodo d’oro, costellato da fortuna e tante novità. Gli aspetti che miglioreranno di più saranno il lavoro ed il rapporto di coppia, in cui regneranno pace e serenità. Attenzione, però, al conto in banca, poiché potrebbero arrivare delle spese inaspettate.

Un altro segno che trarrà enormi benefici sarà quello dei Pesci. Per questo segno già la congiunzione astrale dell’11 giugno aprirà ad una fase della vita davvero brillante e prospera. L’ingresso di Mercurio in Gemelli sarà, quindi, la ciliegina sulla torta per un’estate che potrebbe essere tra le più memorabili in assoluto. Per quanto riguarda l’amore, i più fortunati saranno sicuramente i single che, tra le varie cotte estive, forse riusciranno a incontrare l’anima gemella. Sul lavoro, invece, saranno i commercianti ed i lavoratori autonomi a ricevere più soddisfazioni, magari con un bell’incremento dei guadagni.

Infine, oltre a Gemelli e Pesci, un altro segno che sarà baciato dalla fortuna sarà la Bilancia. Infatti, dopo un inizio del mese decisamente sottotono, dal 13 giugno Mercurio ritornerà ad avere un impatto positivo anche su questo segno zodiacale. Per notare dei miglioramenti, però, bisognerà prima fare pace con se stessi e con le persone più care, instaurando con loro un dialogo pacifico. Solo rinsaldando i rapporti si potrà superare questo momento di crisi e sperare di trascorrere un’estate più serena.

