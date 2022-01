Vogliamo farne sempre una scorta perché durante l’inverno ci torna utile. Anzi, durante la stagione fredda i frutti del periodo ne sono pieni, ma non sempre mangiare cibi ricchi di vitamina C ci potrebbe portare i benefici sperati. Infatti, molti sbagliano mangiando arance e kiwi e bevendo succhi di melograno e limone, perché assumere troppa vitamina C potrebbe avere queste conseguenze.

È presente in tanti alimenti

È importante, e a volte anche necessario, assumere l’acido ascorbico grazie agli alimenti. Il fabbisogno giornaliero per l’uomo è di circa 90 mg e per le donne 70. Anche se, in verità, il fabbisogno cambia da persona a persona a seconda dello stile di vita e delle abitudini. La vitamina C aiuta a guarire da raffreddore e a prevenirlo, ma ha anche tante altre funzioni per il nostro corpo. Essa partecipa alle funzioni metaboliche e aiuta la biosintesi di ormoni e collagene. Inoltre, è un potente antiossidante e aiuta il nostro sistema immunitario a proteggersi dalle infezioni. Infatti, quando abbiamo febbre e mal di gola spesso facciamo uso di una spremuta d’arancia per rinvigorirci. Esistono però anche altre indicazioni per alleviare i fastidi del mal di gola.

Molti sbagliano mangiando arance e kiwi e bevendo succhi di melograno e limone perché assumere troppa vitamina C potrebbe avere queste conseguenze

Una dieta varia ed equilibrata ci aiuterà ad assumere una giusta quantità giornaliera di vitamina C e a non incorrere in eccessi che potrebbero fare produrre l’effetto contrario a quello desiderato.

Quando qualcosa non funziona, il nostro corpo ci manda dei segnali ben precisi. Non possiamo sottovalutarli. Infatti, un abuso di integratori a base di vitamina C o una dieta squilibrata potrebbero portare a una presenza in eccesso di acido ascorbico. Potremmo avere dunque ripetuti mal di testa, bruciori di stomaco, diarrea e anche vomito.

Anche un generale senso di debolezza o di vertigini potrebbe essere il sintomo di un eccesso di vitamina C.

È il nostro stomaco a risentirne più di tutti. Infatti, potrebbero aumentare i crampi addominali e la gastrite. Quindi sarebbe bene fare delle visite più accurate se soffriamo di questi disturbi con maggiore frequenza. Se dunque siamo dei soggetti sani, ma stiamo facendo un uso eccessivo di vitamina C, non solo attraverso gli alimenti cotti e crudi che la contengono ma anche con uso di integratori, dovremmo imparare a controllare gli effetti collaterali.

Se storicamente abbiamo imparato che la mancanza di vitamina C provoca, ad esempio, lo scorbuto e l’anemia, anche un uso eccessivo di essa non può fare bene al nostro corpo.