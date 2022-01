D’inverno, si sa, i malanni sono frequenti e spesso fastidiosi. La febbre, il naso sempre colante sono delle situazioni costanti con cui dobbiamo convivere, soprattutto se abbiamo figli. Spesso il solo coprirsi bene non basta. Spesso i fastidi della stagione fredda sono lunghi a passare e si ripresentano. A volte il sostegno dei medicinali più conosciuti è efficace, altre volte ricorriamo anche ai rimedi della nonna e ai consigli degli amici.

I sintomi

Il mal di gola anche in forma semplice non ci permette di deglutire facilmente e si manifesta come una irritazione dolorosa. Le cause possono essere virali, batteriche o allergiche. Sotto il consiglio del nostro medico possiamo avvalerci di validi medicinali che riescano a risolvere il problema in breve tempo. Ma possiamo anche noi contribuire ad alleviare il fastidioso mal di gola, utilizzando i rimedi della nonna e alimenti a nostra disposizione. Prodotti che abbiamo in casa e che possono tornarci utili anche per il fastidio stagionale. Quindi, non solo spray e tisane, ecco 4 rimedi naturali e fai da te per dare sollievo al mal di gola

Limone: qualche goccia di limone basterebbe per alleviare i sintomi del mal di gola. È un ottimo rimedio, infatti, quello di spremere un frutto intero e mescolarlo per bene ad un bicchiere d’acqua. Fare dei gargarismi con questa bevanda aiuta a disinfettare il cavo orale e a trovare sollievo.

Zenzero: mangiarlo fresco o candito aiuterà a lenire il nostro fastidio in maniera istantanea. Questa radice commestibile ha proprietà antisettiche che aiuterebbero la nostra gola a stare bene e a rinforzare anche le nostre difese. Se non è di nostro gusto ingerirla allora possiamo optare per un bel tè allo zenzero.

Non solo spray e tisane, ecco 4 rimedi naturali e fai da te per dare sollievo al mal di gola

Cannella: usata come spezia, è un ottimo condimento per dolci e pietanze varie. La cannella in polvere può essere aggiunta al caffè o al cappuccino. La stecca di cannella integra ci servirà per preparare una tisana che calda e fumante allieverà i più terribili fastidi alla nostra gola. La tisana ci sarà utile anche per liberare le vie respiratorie e averne giovamento.

Caramelle di carruba: forse poco conosciuta in alcune zone d’Italia, la carruba è il frutto dell’albero chiamato carrubo. È un frutto molto utilizzato nell’industria pasticcera o alimentare. Principalmente a base di zucchero e sciroppo di carruba queste caramelle leniscono il mal di gola e l’abbassamento del tono di voce. Sono facili da preparare, ma è possibile trovarle nelle bancarelle estive o in centri specializzati.