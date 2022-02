Oggi la cucina non è più impegnativa come una volta. In passato si passava molto tempo ai fornelli. Nella nostra società, invece, si ha poco tempo e allora si utilizzano le scorciatoie. Una di queste è l’acquisto dei prodotti alimentari in scatola. Soprattutto di quegli alimenti che richiedono una lunga cottura. Molti oggi si orientano ad acquistare i legumi precotti in scatola.

Comprare una scatola di fagioli borlotti permette una preparazione più veloce. Il vantaggio che ne consegue è duplice. Si resta meno tempo ai fornelli e soprattutto si risparmia sulla bolletta del gas. Risparmiare sul gas, di questi tempi, è una scelta prioritaria, per evitare di pagare bollette salate.

Cucinare i legumi in scatola

Cucinare un risotto con i fagioli non è difficile, ma per un buon risultato ci vuole un po’ d’esperienza. Forse molti sbagliano eppure bisognerebbe lavare i legumi prima di metterli sul fuoco.

Se al posto dei legumi in scatola, utilizzassimo quelli secchi, allora meglio metterli a bagno. Si riempie una ciotola d’acqua e si mettono i legumi a bagno per una notte. L’ammollo permette una cottura più agevole il giorno dopo.

Se si preparasse un risotto con i fagioli, ci sarebbe anche da lavare il riso. Questa operazione è necessaria per eliminare l’amido superficiale. Ce ne accorgiamo dall’acqua che esce durante il lavaggio. Una volta diventata chiara, il riso si è liberato dall’amido. Il vantaggio è che tenderà a incollarsi meno in cottura.

Molti sbagliano eppure bisognerebbe lavare i legumi in scatola e il riso prima di cucinarli per un problema da non sottovalutare

Quando si apre invece un barattolo di fagioli, molti li versano direttamente nella pentola. Mantengono così l’acqua di cottura. A questa se ne aggiunge ancora un po’ per avviare la cottura completa. Questa operazione di routine, di per sé è sconsigliata. Sarebbe meglio eliminare l’acqua di governo che è nel barattolo e sciacquare i legumi. In effetti, bisogna fare attenzione ad un possibile elemento che potrebbe essere presente in essa.

I barattoli in cui si conservano i legumi, ma anche altri tipi di alimenti, sono rivestiti internamente da un sottilissimo film di plastica. La plastica contiene una sostanza nota come Bisfenolo A. Questa sostanza con il tempo potrebbe passare dalla plastica all’acqua di governo. Essendo una sostanza classificata come interferente endocrino, meglio essere sicuri, al momento del consumo. Anche se si trattasse di quantità minime, è consigliato sciacquare i fagioli e i legumi in scatola prima di metterli sul fuoco.