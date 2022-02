Nella vita quotidiana spesso ci controlliamo allo specchio per vedere se i capelli o il trucco siano a posto. Oppure se i nostri animali domestici non ci abbiano lasciato qualche loro pelo sui vestiti. Il nostro sguardo, però, si posa anche in certi casi sul resto del corpo e stiamo attenti specialmente nel constatare se qualche neo ha cambiato colore o forma. Aver cura di sé e degli altri attraverso delle azioni è la norma, ma anche l’ispezione tramite la vista per notare delle anomalie è importante.

Dove da soli non possiamo arrivare ci aiuta la scienza. È bene, ad esempio, fare delle analisi del sangue e delle urine almeno una volta l’anno, a parte altri eventuali controlli, per fare il punto sul nostro stato di salute. Ciò che può portarci a richiederle a volte è legato alla pipì. Un’azione frequente e naturale come urinare potrebbe metterci in allarme in alcuni casi. Se si fa pipì accusando o meno del dolore e notiamo un colore insolito, sarebbe meglio fare un controllo approfondito e, quindi, rivolgersi per prima cosa al proprio medico.

In caso di emazie nelle urine con o senza dolori addominali ecco gli esami da fare per accertarsi di queste probabili cause

La presenza di gocce di sangue nelle urine fa sì che il colore cambi e in questo modo possiamo capire che qualcosa forse non va. Se si notano all’inizio della minzione probabilmente è interessata l’uretra o la prostata, mentre per tutta la durata o alla fine si potrebbe trattare di un problema alla vescica o ai reni. In alcuni casi le emazie, ossia i globuli rossi, nelle urine possono essere dovute a un’infiammazione, come cistiti, prostatiti, uretriti o all’uso di determinati farmaci, tipo gli anticoagulanti.

In altri casi la colorazione rossa delle urine potrebbe denotare patologie più gravi anche a carico dei reni. Sarà senza dubbio il medico a capire attraverso le analisi le cause del fenomeno basandosi anche sull’età e lo stato di salute generale del paziente. In caso di emazie nelle urine, per un esame più approfondito bisognerebbe procedere a una ecografia ai reni e alla vescica. Poi, in alcuni casi, gli accertamenti da fare sarebbero:

citologia urinaria;

urinocultura;

cistoscopia;

TAC.

Per quanto riguarda la presenza concomitante di un dolore addominale o ai fianchi, probabilmente le emazie possono essere legate a dei calcoli renali. Oppure a calcoli nella vescica o a problematiche della prostata.