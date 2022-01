Questa antichissima ricetta della cultura contadina italiana si dice che potrebbe far innamorare al primo colpo. Nonostante la pasta con i fagioli sia considerata un piatto povero, non lo è certo per i suoi valori nutrizionali. E allora senza remore possiamo dire altro che risotti e timballi al forno nessuno resiste a questa cremosa pasta e fagioli buona da leccarsi i baffi.

Per quanto riguarda la salute va detto che alcuni cibi potrebbero avvantaggiarla. È il caso di tre ricette romane come i carciofi cucinati alla romana, la pasta all’amatriciana e l’immancabile carbonara. Stupirà sapere, ad esempio, che i carciofi alla romana sono il piatto italiano che meglio svolge sul corpo un’azione antiossidante.

La cucina non è fatta solo del momento in cui ci si mette a tavola per consumare le prelibatezze italiane. Occorre anche conoscere i trucchetti che si usano nella preparazione. Ce ne sono alcuni che sono imperdibili su quando salare la carne e il pesce. Una cosa importantissima se si vuole che queste abbiano un sapore eccezionale, sfruttando al massimo le loro caratteristiche. Ma vediamo pure questa gustosissima ricetta con pasta e fagioli, un piatto cardine della dieta mediterranea.

Altro che risotti e timballi al forno nessuno resiste a questa cremosa pasta e fagioli buona da leccarsi i baffi

Ingredienti:

100 gr di tubetti o pasta mista;

100 gr di fagioli borlotti o cannellini secchi;

2 spicchi d’aglio;

5 gr rosmarino;

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro bio;

olio EVO;

1 mazzetto di salvia;

1 gambo di sedano;

sale e peperoncino q.b.

Preparazione

Conviene mettere i fagioli in ammollo la sera prima. Quelli che galleggiano nell’acqua vanno tolti e si lasciano in ammollo durante la notte solo gli altri. Alcuni lessano i fagioli in sola acqua. Invece oltre a un litro e mezzo d’acqua, aggiungeremo uno spicchio d’aglio, della salvia, il sedano pulito e un cucchiaio di olio EVO. Una volta che sono cotti, ne prendiamo una metà e li passiamo oppure li frulliamo, per rimettere poi il tutto nell’acqua.

Mettiamo a soffriggere in una pentola con olio uno spicchio d’aglio con rosmarino e peperoncino. Una volta imbiondito, aggiungeremo il concentrato di pomodoro con poca acqua. Dopo pochi minuti possiamo versare anche l’acqua con i fagioli, lasciando sul fuoco ancora per qualche minuto.

A questo punto, se vogliamo possiamo togliere “gli odori”, regoliamo il sale e gettiamo la pasta. Un piatto veramente speciale e ricco di sapori, proprio come si cucinava una volta.