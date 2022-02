Gonfiore addominale e meteorismo sono problematiche comuni a tante persone. Solitamente sono sintomo di cattiva digestione, per esempio di cibi troppo pesanti o di intolleranze alimentari. In queste occasioni si verifica un accumulo di gas eccessivo tra intestino e stomaco che genera flatulenza o dolori. Nei casi normali, la situazione si risolve con una camminata o con una tisana digestiva.

Ma ci sono situazioni in cui questi sintomi potrebbero nascondere patologie diverse e in alcuni casi ben più gravi di un mal di pancia. Ciò accade quando al gonfiore si accompagnano altri disturbi, anche in zone diverse del corpo. Nello specifico, oggi analizzeremo quando pancia gonfia e dura con dolori si accompagna a sofferenza alla schiena. Cercheremo di capire quando accade e come agire per risolvere il disturbo.

Una sindrome che colpisce il 10% della popolazione

Tutto inizia con un fastidioso dolore all’addome che il più delle volte passa andando in bagno. La sindrome dell’intestino irritabile colpirebbe frequentemente donne e uomini tra i 20 e i 50 anni. La popolazione femminile, però, presenterebbe quasi il doppio dei casi.

Al dolore all’addome seguirebbero gonfiori frequenti, soprattutto al basso ventre, feci molli o troppo dure, evacuazione difficoltosa e secrezione di muco e sangue. Chi soffre di colon irritabile presenterebbe anche mal di testa, debolezza, fibromialgia e cistite. Uno dei sintomi spesso sottovalutati, che però accompagnano l’andamento cronico della malattia, sarebbe il dolore alla schiena.

Capita spesso che la diagnosi di sindrome dell’intestino irritabile arrivi dopo la comparsa di un dolore alla zona pelvica e alla schiena, che aumentano dopo aver mangiato.

Pancia gonfia e dura con dolori alla schiena e al basso ventre potrebbero essere la spia di questa complicata sindrome

Quando il mal di schiena è lombare e si accompagna a dolori addominali e meteorismo, potrebbe esserci un’altra causa. Nel colon sono presenti delle estroflessioni chiamati diverticoli, che possono infiammarsi. Questa condizione si chiama diverticolite e può manifestarsi con i sintomi prima descritti.

Il dolore dovuto a tale infiammazione e che s’irradia dal colon può raggiungere l’addome (lato sinistro soprattutto). Tale situazione dipende dal fatto che l’intestino si trovi molto vicino alla schiena. Un forte dolore al colon può irrigidire i muscoli lombari mandandoli in sofferenza (lombalgia infiammatoria).

In presenza di questi sintomi, l’unico modo per alleviare i dolori è intervenire a livello alimentare con una dieta sana. Sarà bene consultare il proprio medico ed eventualmente uno specialista in gastroenterologia che provvederà ad analizzare il caso. Seguiranno degli esami quali colonscopia, breath test per il lattosio, tomografia ed esami del sangue.