Molti rinunciano ai carboidrati per dimagrire ma basterebbe assumerli in questi momenti della giornata per perdere peso velocemente

È opinione molto diffusa che mangiare carboidrati, soprattutto a cena, faccia ingrassare. In realtà, medici e studiosi hanno più volte chiarito che il luogo comune per cui mangiare carboidrati a cena faccia ingrassare è un falso mito. I dietologi spiegano che la regola più importante è quella di mantenere una dieta equilibrata. Questo significa che bisogna stare attenti alle quantità e alla qualità degli alimenti assunti.

È chiaro che bisognerà assumere un quantitativo di carboidrati che corrisponda al fabbisogno della persona. Questo cambia in base al proprio fisico, alla propria età, al proprio stile di vita e all’attività fisica. L’assunzione di carboidrati in quantità maggiori di quelle richieste dall’organismo porterà effettivamente ad un aumento di peso. Non è, invece, altrettanto importante, per dimagrire, fare riferimento al momento della giornata in cui si assumono questi carboidrati.

Lo studio

Quello che raccomandano gli studi, invece, è di non assumere a cena pasti ricchi di grassi e in generale mangiare troppo. Infatti, il corpo faticherà di più a bruciare le molte calorie assunte prima di dormire, e probabilmente le convertirà in grasso. Molti rinunciano ai carboidrati per dimagrire ma basterebbe dare un’occhiata a un recente studio, portato ad esempio dall’Istituto Superiore di Sanità, per rendersi conto come questo sia sbagliato. Questo studio ha messo a confronto una classica dieta dimagrante con una dieta ipocalorica, in cui i volontari mangiavano carboidrati soprattutto a cena.

La ricerca si è concentrata nell’osservare i valori antropometrici, di fame e sazietà, quelli di tipo biochimico, quelli infiammatori e quelli ormonali dei pazienti. I volontari erano 78 poliziotti con un BMI che superava 30. Tra questi alcuni, casualmente, adottavano la dieta classica mentre altri quella con i carboidrati a cena per 6 mesi. Ad intervalli regolari gli studiosi prendevano i dati rispetto ai valori ricordati (antropometrici, biochimici e così via). I ricercatori hanno riscontrato che la dieta con i carboidrati a cena avrebbe portato ad una maggiore perdita di peso. Non solo, avrebbe diminuito la circonferenza addominale e il grasso corporeo più della dieta classica.

Molti rinunciano ai carboidrati per dimagrire ma basterebbe assumerli in questi momenti della giornata per perdere peso velocemente

Oltretutto, la dieta con carboidrati a cena avrebbe ridotto gli attacchi di fame. Avrebbe abbassato la glicemia a digiuno e la concentrazione di insulina. Più in generale è sembrato che la distribuzione migliore dei carboidrati durante la giornata abbia avuto grandi risultati. Soprattutto negli individui obesi e in particolare quando messa a confronto con un classica dieta dimagrante.

Gli studiosi ritengono che questi siano ottimi risultati anche se hanno bisogno di maggiori approfondimenti. In ogni caso, sono sufficienti a dimostrare come mangiare i carboidrati a cena non farebbe ingrassare. Per perdere peso, in realtà, sarebbe necessario assumerne la giusta quantità garantendone una corretta distribuzione durante la giornata.

Lettura consigliata

Dolori articolari e muscolari, indolenzimento lombare, mani fredde e rigidità articolare potrebbero essere sintomi di queste patologie sempre più diffuse