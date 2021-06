Arriva la stagione dell’anno in cui è più conveniente rinnovare il guardaroba. I saldi estivi offrono lo spunto per acquistare senza rimorsi o ripensamenti quei capi che tutte hanno sempre desiderato. Il Team di Moda di ProiezionidiBorsa vuole illustrare quali sono quei capi che è proprio impossibile perdersi durante gli ormai vicinissimi sconti. Quindi per abbinamenti mozzafiato e uno stile inconfondibile ecco quali capi acquistare ai saldi estivi 2021.

I completi coordinati e stampati

Non importa che si tratti di top e gonna o di pantalone e crop top, l’importante è che presentino fantasie coordinate. Si tratta di pois, stampa geometriche, disegni romantici e di qualsiasi stampa che sia esattamente la stessa nella parte superiore e inferiore del corpo. Questi sono tutti look prettamente estivi e freschi da indossare in abbinamento a bellissimi sandali o scarpe comode.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le maniche a sbuffo e con le rouches

Sono ormai la vera tendenza di questa estate e servono a rendere più particolare ogni look. Ma la cosa veramente meravigliosa è che le maniche ampie e decorate stanno bene a donne di tutte le età. Su quelle più adulte nascondono ma non troppo e alle donne più giovani aggiungono un tocco di brio. Sono particolarmente adatte alle donne con il fisico a pera per ristabilire l’equilibrio di proporzioni tra spalle e fianchi e ovviamente alle donne clessidra.

Ciabattine in cuoio

Avevano già conquistato tutti la scorsa estate da quando i marchi più famosi avevano lanciato i loro modelli bellissimi e costosi. Molti brand più economici hanno lanciato le ciabatte basse con il fascione a prezzi davvero stracciati. Impossibile non avere questa calzatura per l’estate perché è decisamente perfetta sia per la città che per la spiaggia.

Per abbinamenti mozzafiato e uno stile inconfondibile ecco quali capi acquistare ai saldi

Poi è davvero un peccato farsi sfuggire maglie, gonne o pantaloni crochet. La lavorazione crochet è la vera svolta perché nasconde i piccoli difetti ma conferisce un aspetto fresco e curato. Poi ovviamente bisogna acquistare le scarpe mules e i sandali slingback perché è impossibile passeggiare senza vedere neanche una vetrina piena di queste scarpe. Non solo hanno tacchi bassi e comodi, ma sono pure perfette per ogni occasione. Dalle cerimonie, al lavoro o alla vita di tutti i giorni, queste scarpe fondono perfettamente comodità e bellezza. Insomma i saldi 2021 sono l’occasione più vicina per acquistare finalmente almeno uno di questi capi con cui apparire al proprio meglio.