Un video virale suggerisce di congelare le uova ma ciò si deve assolutamente evitare

Sui social network sta diventando virale un metodo di cottura per le uova che però, secondo gli esperti, è potenzialmente pericoloso. Molte famiglie in tutto il Mondo desiderano fare colazioni bilanciate, magari a base di frutta, cereali e proteine ​​per iniziare la giornata con il piede giusto.

Le mamme sanno bene, però, quanto può essere complicato coinvolgere i bambini. Di conseguenza, ogni volta si devono inventare modi creativi di preparare il cibo, che possono aiutarli a mangiare in modo sano.

Ecco perché su TikTok è diventato virale un metodo di cottura delle uova postato da una mamma che spiega come il suo bambino lo adori. Tuttavia, i professionisti del settore alimentare suggeriscono che potrebbe causare problemi di salute.

Il video virale

La mamma in questione si chiama Alexandra Bewicke e ha pubblicato un video che ha ottenuto oltre 12,7 milioni di visualizzazioni mostrando il suo metodo di preparazione delle uova. Con il solito linguaggio dei social, la donna scrive che “tutti devono provarlo!”.

Il video virale suggerisce di congelare le uova ma ciò si deve assolutamente evitare. Vanno preparate già la sera. Al mattino, poi, bisogna prendere quell’uovo congelato e iniziare la preparazione.

Nel video, la donna dice che al mattino è molto più facile tagliare l’uovo congelato, metterlo in padella e cuocerlo in quella forma. Dice che è possibile creare delle “mini uova davvero fantastiche”.

Da quando il video è stato pubblicato, le mini uova di Bewicke sono sicuramente un’adorabile e più accattivante versione del classico uovo fritto, ma possono comunque rappresentare dei pericoli seri. Il problema nasce dal fatto che congelare le uova è una cosa assolutamente da evitare.

La US Food and Drug Administration raccomanda infatti di non congelare le uova all’interno dei loro gusci. Anche Healthline precisa che solo alcune parti delle uova, come gli albumi, possono essere congelate perché sono costituiti principalmente da proteine ​​e acqua.

Al contrario, i tuorli d’uovo crudi congelati diventano densi e gelatinosi. Addirittura, quando le uova sono congelate, nel guscio possono espandersi, rompendo i gusci, e aprendo la strada a infezioni batteriche come la salmonella.