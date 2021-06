Tutta l’acqua è uguale? Le foglie del basilico possono essere annaffiare senza problemi? Questi sono solo alcuni dei dubbi che ci si potrebbe porre quando si annaffia una pianta come il basilico. E quando non ci si fa queste domande, vuol dire che si sta sbagliando qualcosa. Il giardinaggio è un’arte precisa. Non si può come agire seguendo il caso e sperando che vada tutto quanto bene. Specialmente se si punta ad avere delle piante che siano il più durature e produttive possibili. Questa volta tratteremo una delle erbe aromatiche più note e coltivate, il basilico.

Avevamo già visto alcuni errori da non commettere quando si coltiva il basilico e comprendevano anche alcune nozioni riguardanti l’annaffiatura: mai farlo in pieno giorno e mai dargli troppa acqua. Ma ora tratteremo il tema nello specifico, con i 4 errori da non fare quando si annaffia il basilico affinché sia sano e rigoglioso.

Alcune nozioni da sapere

Se il basilico è in terra, necessita di un’annaffiatura ogni dieci giorni di tempo. Può trascorrere anche più tempo, se si è in un periodo in cui ci sono frequenti precipitazioni. Quello in vaso può essere annaffiato moderatamente ogni giorno, l’importante è che il substrato della pianta rimanga sempre umido. È raccomandato l’utilizzo di argilla o ghiaia (o in generale un qualunque materiale drenante per giardini) disposte sul fondo del vaso per drenare il terreno ed impedire i ristagni. Se si ha ragione di ritenere che il basilico sia stato annaffiato in modo eccessivo, potrebbe essere opportuno rinvasarlo.

I 4 errori da non fare quando si annaffia il basilico affinché sia sano e rigoglioso

Utilizzare un’acqua qualsiasi

Rispondiamo alla domanda posta prima: no, non tutta quanta l’acqua è uguale. Il basilico necessita di acqua a temperatura ambiente e non molto dura. L’ideale è raccogliere l’acqua piovana ed utilizzarla per annaffiare il basilico.

Irrigare la pianta con i mezzi che capitano

Il sistema migliore? L’irrigazione a goccia oppure un annaffiatoio con beccuccio, se è coltivato in vaso.

Bagnare le foglie

A meno ché non si voglia che la pianta sviluppi delle malattie fungine, è importante evitare di bagnarne le foglie. Se fino ad oggi ciò è successo, è il momento giusto per imparare ad evitare di farlo in modo tale che la pianta non vada incontro a seri problemi.

Annaffiare il basilico in vaso e in piena terra allo stesso modo

Le nozioni prima riportate devono essere seguite scrupolosamente. Il basilico in vaso ha bisogno di meno acqua somministrata con più regolarità quotidianamente. Quello in piena terra ha bisogno di più acqua distribuita in modo meno regolare. Molto importante osservare le foglie del basilico: se stanno appassendo, forse ha bisogno di più acqua.