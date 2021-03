Gli straordinari utilizzi alternativi dell’olio di oliva, un prodotto ormai diffuso nelle case di tutti gli italiani, per qualcuno sono ancora una novità. L’olio di oliva è un alimento molto salutare, alla base della dieta mediterranea, ideale per condire ogni pietanza.

Non tutti forse sanno che l’olio di oliva può essere di grande aiuto per facilitare qualche piccolo lavoretto casalingo. Vediamo oggi, con l’aiuto degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa, gli usi alternativi del condimento che usiamo di più in cucina.

Revitalizzare gli accessori in cuoio

L’olio di oliva è un lubrificante naturale, ottimo per le nostre parti intime, ma in grado anche di far tornare come nuovi tutti gli accessori in cuoio.

Basta metterne qualche goccia su un panno di stoffa o una spugnetta e strofinarlo delicatamente sulla borsa, sul portafogli o sui guanti di pelle che si vogliono pulire. Stiamo utilizzando un prodotto efficace e completamente biologico.

Sulle pentole, ma non per cucinare

L’olio di oliva è perfetto per lucidare gli oggetti in rame e acciaio inox. Risulta di grande aiuto per togliere le macchie di grasso ostinato che restano su pentole e padelle, dopo aver cucinato.

Basta prima pulire la superficie con un panno umido, lasciandola asciugare bene. Poi versiamo qualche goccia di olio di oliva su un panno morbido per poi sfregare in modo deciso. Riusciremo a far brillare la nostra pentola o padella preferita.

Un goccio d’olio e la ruggine se ne va

Gli straordinari utilizzi alternativi dell’olio di oliva. Se notiamo che qualche oggetto è stato assalito dalla ruggine causata dall’umidità o dal contatto prolungato con l’acqua, non buttiamoci giù di morale. Basta semplicemente sfregare la parte interessata con lana d’acciaio imbevuta di olio di oliva. Proviamo con lo stendino lasciato sotto la pioggia o il set per le manicure.

Gli straordinari utilizzi alternativi dell’olio di oliva

Per rimuovere le etichette o gli adesivi più resistenti, l’olio di oliva è la soluzione ideale. Basta dotarsi di un batuffolo di cotone e spargervi sopra un filo di olio. A questo punto si tampona sull’etichetta o sull’adesivo prima di rimuoverlo, e il gioco è fatto. Non resterà nessun segno.