Perché spendere dei soldi per acquistare dei mix d’erbe aromatiche quando si possono preparare a casa in un modo semplicissimo? Per i Lettori ecco 3 trucchi eccezionali per dare a un piatto poco riuscito un gusto incredibile con questi mix d’erbe aromatiche.

Errori per correggere un piatto dal gusto scialbo

Basta una distrazione perché il piatto che doveva presentarsi gustoso invece risulti senza sapore. Si dice che un piatto ha sapore si possono avvertire il gusto dei vari alimenti utilizzati. In una pastasciutta dovremmo poter gustare il sapore del pomodoro e degli spaghetti.

Spesso capita che per correggere il sapore si ricorre al sale. Non è una mossa furba perché il sale dà più sapidità ma non aggiunge sapore ai singoli alimenti oltre a far male alla salute. Senza aggiungere sale nelle pietanze, possiamo invece utilizzare le erbe aromatiche. Queste permettono di dare più sapore e fanno bene alla salute essendo degli antibatterici naturali.

Ecco 3 trucchi eccezionali per dare a un piatto poco riuscito un gusto incredibile con questi mix d’erbe aromatiche

Per conoscere come essiccare le erbe aromatiche, soprattutto per un sale aromatizzato, rimandiamo a questo articolo.

Per i primi piatti possiamo utilizzare un mix di timo e prezzemolo, una miscela molto classica e che si presta bene allo scopo. Il timo essiccato ha una nota più forte del timo fresco, con un odore d’erbetta fresca di bosco. Insieme al prezzemolo si presta molto bene per le minestre, i risotti e differenti paste.

Salvia e rosmarino si addicono ai secondi piatti e sono le due miscele da avere sempre in tavola. Possono insaporire la carne grigliata, il pesce al forno, le patate al forno, il roast beef e tante altre preparazioni con carne di manzo, maiale e pollo.

Il mix di menta e lavanda è assolutamente da provare per aromatizzare i dessert a base di frutta. Si uniscono magnificamente al dessert per dare vita ad un insieme di sapori veramente unico.

Si legga anche il fantastico modo di utilizzare l’acqua di menta, anche per la cucina.