L’Italia è uno dei Paesi più belli del mondo ed è conosciuta ovunque per alcuni luoghi magici e città ricche di storia. Ma non tutti sanno che in Italia ci sono dei borghi meno conosciuti in grado di regalare un week end magico e meraviglioso.

Tra questi, in Toscana c’è un piccolo comune di poco più di 1.000 abitanti magnifico e tutto da scoprire e dove è nato Andrea Bocelli.

Sembra uscito da una fiaba questo piccolo borgo toscano tutto da scoprire

Lajatico è un antico borgo di origine longobarda immerso nella natura e nel verde. Questo piccolo paese ha ricevuto sempre più attenzione da parte dei turisti, grazie al fatto che qui nacque Andrea Bocelli. Bocelli è un grande cantante italiano che proprio qui ha fatto costruire il rinomato Teatro del Silenzio.

Questo teatro si sviluppa nell’alveo naturale di una collina e rappresenta un omaggio del grande cantante alle terre d’origine. Inoltre, ogni estate a luglio il Teatro del Silenzio ospita un concerto a cui partecipano, oltre a Bocelli, diversi artisti italiani ed internazionali.

Oltre al teatro, a Lajatico sarà possibile visitare uno splendido castello di origine longobarda. Questo castello fu la residenza dei Conti Pannocchieschi e del vescovo di Volterra, prima di passare a Pisa ed infine a Firenze.

Poi, poco fuori Lajatico è possibile ammirare la Rocca di Pietracassia, anch’essa di origine longobarda. All’epoca, questa rocca fungeva da punto di osservazione per sorvegliare la strada verso le miniere di rame di Montecatini. Oggi questa rocca abbandonata rappresenta uno degli esempi più significativi di architettura del tempo.

Infine, gli amanti dei fenomeni naturali potranno visitare la mofeta di Borboi, uno spettacolo geotermico dovuto alla fuoriuscita di anidride carbonica dal terreno.

Cosa fare e vedere nei dintorni

La bellezza di questo piccolo borgo toscano tutto da scoprire che sembra uscito da una fiaba non si limita al comune in sé. Infatti, anche i luoghi che lo circondano sono magnifici e da vedere. In effetti, nelle vicinanze ci sono numerosi piccoli borghi come Chianni, una cittadina di origine etrusca dove poter gustare i tradizionali piatti a base di cinghiale. Oppure Orciano, comune circondato da decine di aziende produttrici dei vini migliori della zona.

Per cui, se si desidera trascorrere un week end in un luogo meraviglioso e ricco di fascino, Lajatico è il posto perfetto.

