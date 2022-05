Questo è il periodo dell’anno in cui il desiderio di perdere peso si fa più forte. Le ragioni sono soprattutto estetiche ma non si può negare che ce ne siano anche di salute. Il sovrappeso crea disagio e affaticamento, in particolare con l’arrivo del caldo. Quindi è naturale che in questo periodo ci si concentri sull’alimentazione per affrontare meglio l’estate. Che la frutta e la verdura siano cibi salutari è noto a tutti. Ma tutti i frutti sono indicati nelle diete?

Un consiglio per la salute

5 porzioni e 5 colori. È questa la raccomandazione dell’OMS. Ci si riferisce alla necessità di mangiare ogni giorno 5 porzioni di frutta e verdura di diversi colori. Ci assicurerebbe un apporto di vitamine, minerali e sostanze antiossidanti in grado di prevenire molte malattie. I diversi colori danno al corpo tutti i nutrienti di cui ha bisogno, perché al colore corrispondono diverse proprietà nutritive. Si stima che con questa dieta si avrebbero meno casi di ictus e malattie coronariche, di disturbi respiratori e intestinali e di diverse forme tumorali.

Anche i dietologi condividono la stessa linea e inseriscono frutta e verdura nelle diete. Oltre che salutari, sono alimenti poveri di calorie e perfetti in un regime alimentare per perdere peso. Ma tutti i frutti sono ugualmente ipocalorici? Non proprio. Ci sono frutti ricchi di zucchero come la banana o ricchi di grassi come il cocco e l’avocado che non vanno esclusi dalla dieta ma consumati con moderazione.

Molti non mangiano questo frutto di maggio pensando faccia ingrassare senza sapere che è amico della dieta e consigliato dai nutrizionisti

E le ciliegie? Sono il frutto di stagione più appetitoso e anche il più atteso. La loro stagionalità inizia a maggio e termina a luglio e poi dobbiamo aspettare un anno per poterne mangiare ancora. E questo ce le rende ancora più preziose. Sono deliziosamente dolci e perciò ci chiediamo se facciano ingrassare o meno. Contengono solo 63 calorie per 100 grammi e possiamo mangiarle senza sensi di colpa. Sono ricche di minerali, in particolare di potassio, importante regolatore della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca. Contengono le antocianine, delle sostanze antiossidanti e antinfiammatorie. Una buona protezione contro le malattie e l’invecchiamento. Mangiarle di sera ci potrebbe aiutare a dormire bene perché contengono anche la melatonina, una sostanza che regola il sonno. E sono un buon rimedio contro la stitichezza. Molti non mangiano questo frutto ma ci sono tanti buoni motivi per non escluderlo dalla dieta.

Lettura consigliata

