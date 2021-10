Con l’arrivo delle temperature più basse e del cattivo tempo in moltissime case comincia a manifestarsi la tanto odiata umidità. Questa in realtà oltre ad essere la nemica numero uno delle nostre mura, lo è anche per il nostro benessere. Vivere in un ambiente umido, infatti, può creare seri problemi alla nostra salute. Oltre ai dolori articolari, l’umidità, trasformandosi in muffa, può determinare l’insorgenza di gravi problemi respiratori e di allergie, soprattutto in anziani e bambini.

Pertanto avere cura della nostra casa non vuol dire soltanto pulirla quotidianamente e mantenerla in ordine, ma assicurarsi che l’ambiente sia salubre.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

La muffa nemica della nostra salute

La muffa, infatti, è un insieme di organismi che proliferano in un ambiente umido, finendo per inquinare la nostra dolce casa. L’esposizione a lungo termine a questi organismi e tossine, espone il nostro corpo a rischi di malattie respiratorie, allergie e asma. Si pensi che l’asma cronico riscontrato in molti bambini viene associato alle condizioni climatiche.

Il fenomeno dell’umidità è associato a varie situazioni come ad esempio infiltrazione dai muri a causa di crepe, risalite di umidità dal terreno infiltrazioni, ecc.

Molti non lo sanno e scatenano l’umidità in casa e sulle pareti con questo grave errore

Tuttavia anche comportamenti scorretti potrebbero aumentare l’umidità e con essa le muffe. Ma nel caso si voglia correre ai ripari si può tentare, prima di ogni cosa, con rimedi naturali davvero semplici e pratici. Infatti, per pareti pulite e senza condensa prepariamoci a contrastare l’umidità con 3 pratici metodi. Ma se desideriamo che umidità e muffe non si manifestino più è ora di adottare comportamenti semplici, grazie ai quali potremo vantare un ambiente salubre.

Il primo fra tutti, anche se può sembrare banale, è quello di non tenere chiuso anche se abbiamo freddo. Facciamo pertanto areare le stanze, magari indossando una maglia in più.

Tuttavia molti non lo sanno e scatenano l’umidità in casa e sulle pareti con questo grave errore, ovvero stendere i panni in casa. Infatti lasciare i panni ad asciugare in casa può aumentare l’umidità addirittura del 30%, in quanto può determinare la dispersione di molta acqua nell’ambiente.

Quali sono le conseguenze di questa pessima abitudine?

Oltre, poi, a creare danni alle nostre mura domestiche, facendo staccare la pittura, questa abitudine favorisce la creazione di muffe. Inoltre un altro elemento che può farci desistere, è ricordare il cattivo odore che possono avere i panni. In questo caso, a prescindere da tutti i metodi naturali, esistenti, ci toccherà rifare il lavaggio per non sentire quel tanfo.

Pertanto se non disponiamo di uno spazio esterno, avendo come unica scelta l’interno, potremo posizionarli su uno stendino vicino alla finestra o balcone rigorosamente aperti.

Approfondimento

Eliminare l’umidità in casa non sempre comporta benefici