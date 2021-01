Proiezionidiborsa più volte ha affrontato il problema umidità, suggerendo ottimi rimedi per eliminarla. O meglio eliminare le conseguenze dannose che l’umidità porta nelle nostre abitazioni e alla nostra salute. Il tasso di umidità e la qualità dell’aria che respiriamo nelle nostre abitazioni è di fondamentale importanza per il nostro benessere. Ma eliminare l’umidità in casa non sempre comporta benefici, vediamo il perché. Un ambiente senza umidità è un ambiente secco che comporta conseguenze spiacevoli al nostro corpo, così come la presenza eccessiva di umidità.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia, oltre a tenere nelle nostre abitazioni una temperatura ideale, anche un tasso di umidità ideale. Il tasso di umidità ideale da mantenere nella propria abitazione, con una temperatura intorno ai 20/24 gradi, dovrebbe essere compreso tra il 40% e il 60%.

Eliminare l’umidità in casa non sempre comporta benefici

L’assenza di umidità negli ambienti abitativi comporta problemi di salute, proprio come il suo eccesso. Vediamo le conseguenze che può avere sulla salute:

disturbi agli occhi, come bruciore;

problemi respiratori, vie nasali secche;

gola secca;

maggiori contagi di malattie;

pelle secca.

Appare chiaro che un basso tasso di umidità influisce in maniera negativa sia a livello cutaneo, rendendo la nostra pelle secca, sia a livello respiratorio. Si pensi ad esempio, alle vie nasali secche e alla fastidiosa sensazione di gola irritata.

Pertanto, per conoscere la percentuale di umidità nella nostra abitazione si può utilizzare un igrometro, che ci indicherà la percentuale di umidità presente nell’ambiente circostante. Qualora, l’ambiente dovesse risultare particolarmente secco, e dannoso quindi per la salute, si può acquistare un umidificatore. Questo dispositivo, infatti, consente di aumentare il tasso di umidità, sfruttando il vapore acqueo.

Ciò ci consentirà di vivere in maniera sana e pulita gli ambienti della nostra casa. Per approfondire la temperatura ideale all’interno dell’abitazione si può consultare questo articolo.