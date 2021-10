In questo periodo dell’anno sarebbe una follia non sfruttare le delizie che la terra ci offre. Per questo oggi proviamo a preparare un classico della cucina medio orientale, apportandogli però una gustosissima variazione. Infatti questa crema di zucca perfetta per ottobre è un antipasto raffinato e indimenticabile. Vediamo insieme come portare in tavola un delizioso hummus a base di questo ortaggio di stagione.

Gli ingredienti per preparare l’hummus

a) 1 cucchiaio salsa tahina (in alternativa si può utilizzare il burro di mandorle o di anacardi);

b) 2 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato;

c) 2 cucchiai di polpa di zucca;

d) 2 spicchi di aglio;

e) 250 grammi di ceci in scatola;

f) acqua quanto basta;

g) olio extravergine di oliva quanto basta;

h) pepe quanto basta;

i) rosmarino quanto basta;

l) sale quanto basta;

m) succo di limone quanto basta.

Questa crema di zucca perfetta per ottobre è un antipasto raffinato e indimenticabile

Preparare questo piatto per fortuna è veramente semplice. Basta infatti munirsi di una lista ingredienti abbastanza corta ed è anche l’ideale per riutilizzare una parte rimanente della zucca cotta utilizzata in altre ricette. Infatti qua ne bastano due cucchiai che vanno direttamente inseriti nel mixer. A questi vanno uniti due spicchi di aglio. Questo passaggio è facoltativo per chi non sopporta quest’ingrediente, ma se si vuole migliorare la sua digeribilità consigliamo di aggiungerlo già cotto. Per esempio lo si può passare al forno in modo da renderlo estremamente morbido e non avere poi problemi allo stomaco dopo.

Apriamo poi una scatoletta di ceci e scoliamola poi nel lavandino. Inseriamoli infine nel tritatutto. Aggiungiamo poi un elemento ricco di grassi per rendere il tutto più cremoso. Per essere fedeli alla ricetta originale si dovrebbe utilizzare la tahina, se no vanno bene sia il burro di mandorle che quello di anacardi. Se proprio non si avesse nessuno di questi alimenti in casa si può sempre saltare il passaggio e inserire un cubetto di ghiaccio. Questo dovrebbe aiutare a raggiungere una consistenza liscia e ideale. Se no vanno anche bene le bucce di patate.

Tagliare in due un limone e spremere il suo succo direttamente nel composto. Assaggiare per controllare il grado di acidità desiderato. Aggiungere poi il parmigiano e le spezie nelle quantità desiderate. Aggiungere un filo di olio. Frullare il tutto fino a quando non si creerà un composto senza grumi. Servire in tavola l’hummus accompagnato da crostini di pane.

