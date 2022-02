Molti non conoscono questa semplicissima funzione su Facebook che ci permette di tenere la nostra pagina sotto controllo anche quando non siamo collegati

Sono pochissimi gli italiani che non hanno alcun profilo sui social media. E nonostante il grandissimo successo di piattaforme come Instagram e TikTok, Facebook rimane per molti un punto di riferimento. Con Facebook possiamo mantenerci in contatto con amici e parenti, trovare informazioni importanti e, se abbiamo un’attività, farci pubblicità e attirare più clienti.

Ma a volte può essere stancante dover sempre essere presenti e collegati per seguire tutti gli sviluppi delle nostre pagine social. Fortunatamente, Facebook mette a disposizione una funzione che non tutti conoscono che ci permette di tenere sotto controllo ciò che viene postato sul nostro profilo anche se non siamo collegati. Vediamo di cosa si tratta.

Una funzione utile soprattutto per chi gestisce una pagina, un’attività o un gruppo

Se siamo i proprietari di una pagina Facebook o partecipiamo attivamente a dei gruppi, ci saremo certamente resi conto che coltivare la nostra presenza on line richiede molto tempo e molto sforzo. Per mantenere attivi i nostri social abbiamo bisogno di una presenza costante, ma spesso non possiamo permetterci di ritagliare così tanto tempo dalla nostra vita privata. È qui che ci viene in aiuto una funzione che non tutti conoscono che fa il lavoro al posto nostro.

Molti non conoscono questa semplicissima funzione su Facebook che ci permette di tenere il nostro profilo sotto controllo anche quando non siamo collegati

Ma di quale funzione stiamo parlando? Si tratta della possibilità di programmare i nostri post su una pagina di cui siamo amministratori. Programmare un post significa impostarlo in modo che non sia pubblicato immediatamente, ma in un momento scelto da noi. È la stessa cosa che possiamo fare anche con le email, ad esempio, in modo che vengano spedite nel momento giusto.

Programmare i post ci permette di mantenere la pagina attiva anche quando non siamo collegati e abbiamo altri impegni. Ma come si fa esattamente a programmare un post?

Programmare i post è molto semplice

Molti non conoscono questa semplicissima funzione su Facebook con cui possiamo mantenere attiva la nostra pagina anche quando non siamo collegati. Per programmare un post in modo che sia pubblicato in seguito, procediamo in questo modo. Scriviamo il post come al solito. Poi, invece di premere il bottone Pubblica, premiamo sulla freccia in basso a destra e poi su Programma. Selezioniamo la data e l’ora in cui vogliamo pubblicare il nostro post e il gioco è fatto. Il post sarà pubblicato automaticamente senza il nostro intervento.

