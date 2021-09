Instagram è nata nel 2010, e da allora è diventata una delle applicazioni protagoniste della nostra vita social. Negli anni si è evoluta, non soltanto dal punto di vista estetico, ma anche funzionale. Una delle caratteristiche per cui Instagram è diventata famosa sono le storie. Si tratta di contenuti multimediali che durano 24 ore e poi spariscono dal nostro profilo.

Ma la caratteristica che rende le storie così accattivanti, soprattutto per i più giovani, è il fatto che l’utente può sapere chi le visualizza.

Tutti possiamo tenere d’occhio la nostra rete social anche attraverso le visualizzazioni delle nostre storie.

C’è una funzione che molti utenti vorrebbero, ma che Instagram non ha ancora reso disponibile: la possibilità di sapere chi visita più spesso il nostro profilo.

Ma niente paura, ci sono delle vie traverse per scoprirlo.

Osserviamo l’ordine degli utenti nella visualizzazione delle storie

C’è un modo per scoprire chi visita più spesso il nostro profilo Instagram, ecco come. Il trucco sta nel tenere d’occhio l’ordine in cui appaiono gli utenti che visualizzano le storie.

Appena postiamo una storia, l’ordine in cui appaiono gli utenti che la visualizzano è cronologico. Raggiunto un certo numero di visualizzazioni, però, entra in gioco un algoritmo, che li ordina secondo un altro criterio, non più cronologico. È così che possiamo scoprire chi visita di più il nostro profilo Instagram

Procediamo in questo modo: postiamo una storia, e poi attendiamo qualche ora, in modo da accumulare molte visualizzazioni. Superata la soglia critica di circa 50 visualizzazioni, l’ordine in cui appaiono gli utenti non è più cronologico.

Compariranno in cima gli utenti che interagiscono di più con il nostro profilo, anche se hanno visualizzato la storia diverse ore fa. Se in cima alle visualizzazioni ci sono sempre le stesse persone, sapremo che quegli individui interagiscono spesso con il nostro profilo.

Possiamo anche fare un esperimento con un amico.

Per testare l’accuratezza, facciamo questo esperimento

Chiediamo a un amico di visitare il nostro profilo molto spesso per qualche giorno, visualizzando le storie e cercando il nostro nome nella barra di ricerca. Trascorso qualche giorno, proviamo questo esperimento: postiamo una storia, e chiediamo al nostro amico di visualizzarla subito. Anche diverse ore dopo, noteremo che il nostro amico è comunque in cima alle visualizzazioni, proprio perché ha interagito molto con il nostro profilo. Semplicissimo.

