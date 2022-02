Come asciugare un materasso bagnato? Uno dei metodi più usati è metterlo al sole. Lo si ripone all’esterno, su una superficie pulita e in una zona soleggiata. Tuttavia, specialmente se si ha a disposizione un balcone troppo piccolo, questa soluzione potrebbe risultare scomoda. Per fortuna, c’è anche un modo per asciugare un materasso bagnato senza metterlo al sole. Serviranno solamente del bicarbonato di sodio e un aspirapolvere adatto allo scopo.

Il trattamento preliminare

Una volta che il materasso si è bagnato, è necessario agire il prima possibile. Prima di tutto bisogna assicurarsi che non ci sia liquido che galleggia sulla superficie del materasso. Se è presente, tergere la zona bagnata con un panno. In presenza di una macchia, si consiglia di trattarla con un apposito detergente.

Come asciugare un materasso bagnato senza metterlo al sole usando il bicarbonato di sodio

Una volta seguiti questi passaggi, si può procedere all’asciugatura del materasso. Il bicarbonato di sodio permette di asciugarne anche gli strati più interni. Bisogna spargerlo e sfregarlo sulla porzione bagnata del materasso, usando le mani o aiutandosi con un semplice spazzolino da denti. Quindi, lasciarlo ad asciugare per mezza giornata, finché non assume una consistenza grumosa.

A quel punto lo si potrà aspirare. Se il materasso risulta ancora bagnato, si consiglia di ripetere l’operazione. Infine, se ce ne è bisogno, igienizzare la parte trattata.

Sebbene molti siano convinti del contrario, il bicarbonato di sodio, per quanto sia molto utile nell’ambito delle pulizie ecologiche, non ha questa proprietà. Per una corretta igienizzazione, qualora necessaria, si potrà invece ricorrere al 2-propanolo, meglio noto come alcool isopropilico. Andrà strofinato contro la zona trattata in precedenza aiutandosi con un po’ di cotone per evitare di sprecarne troppo.

