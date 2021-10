Molti non conoscono questa pianta grassa da appartamento che ci sorprenderà per la sua bellezza

Non tutti sono dotati di pollice verde e non tutti hanno tempo da spendere in cure e attenzioni costanti alle proprie piante.

Generalmente, le piante che hanno caratterizzato i mesi passati, in questo periodo cominciano a risentire degli sbalzi di temperatura tipici della stagione.

Per esempio, se vogliamo mantenere rigogliosi i gerani in autunno potrebbero bastare queste semplici mosse ma ci vuole pazienza e dedizione.

Per questa ragione, molti optano per le piante grasse da interno che necessitano di poche cure e si adattano ad ogni tipo di ambiente.

Ce ne sono diverse che possono abbellire la nostra casa, come queste 4 meravigliose piante grasse ideali per colorare i nostri balconi.

Per la pianta grassa di cui parleremo è ideale questo periodo dell’anno perché, per crescere bene, necessita di temperature che si aggirano tra i 18-25°C.

Se la teniamo in casa è importante sapere che deve essere posta in luogo luminoso, per fiorire e svilupparsi al meglio, ma non sotto i raggi diretti del sole.

Essa è caratterizzata da steli verdi che possono raggiungere gli 80cm di lunghezza, sul quale apice possono sbocciare dei piccoli fiori colorati e profumati.

Stiamo parlando della Rhipsalis che, come dovremmo sapere, durante l’autunno e in inverno rallenterà notevolmente la sua crescita, già generalmente lenta.

Questa pianta va bagnata solo quando noteremo che il suo terreno è totalmente asciutto, altrimenti potrebbe essere colpita da malattie fungine.

Se vogliamo proteggerla dovremo posizionare sul fondo del vaso uno strato di argilla, così eviteremo pericolosi ristagni idrici.

Se noteremo che i rami inizieranno a crescere notevolmente, sarà giunto il momento per la potatura che dovremo effettuare in inverno, tra dicembre e gennaio.

Questo perché sarà il momento in cui la pianta si troverà in riposo vegetativo; fondamentale per lo scopo, l’utilizzo di cesoie sempre ben disinfettate.

Infatti, la Rhipsalis, anche se è una pianta resistente, potrebbe essere soggetta ad attacchi di parassiti, come ad esempio la cocciniglia.

Molti non conoscono questa pianta grassa da appartamento che ci sorprenderà per la sua bellezza e per la sua semplicità di coltivazione.

Rinvaso

Se decidiamo di averla a casa dobbiamo sapere che questa pianta dovrà essere rinvasata dopo due anni circa, in un vaso più capiente, adatto alle sue dimensioni.

Dato che non si sviluppa radicalmente, possiamo metterla a dimora su una ciotola che non sia particolarmente profonda, ideale se poi decidiamo di appenderla.

