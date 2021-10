Tutti vorremmo essere in forma e magari muoverci anche con maggiore grazia ed eleganza.

Molto spesso invece abbiamo dolori alla schiena e alle spalle a causa delle posizioni scorrette che assumiamo. Quando stiamo ad esempio piegati su pc, smartphone o altro.

Ciò, oltre a comportarci dolori, danneggia anche la nostra postura, con la conseguenza di una camminata goffa e trascinante. Talvolta anche un po’ inarcata. Possiamo risolvere questi problemi con gli esercizi giusti, che sono alla portata di tutti e anche a costo zero, poiché fattibili a casa senza attrezzi.

Incredibile come il portamento diventi più elegante con 2 facili esercizi ottimi per la schiena

Abbiamo già visto come si potrebbe trarre vantaggio dall’attività fisica con poco sforzo e senza essere grandi sportivi e contrastare la sedentarietà. Ora invece andremo a correggere quelle che molto spesso sono le conseguenze.

Il primo esercizio è davvero base, consente di sciogliere spalle e schiena, ma allo stesso tempo è estremamente distensivo e rilassante.

Mettiamoci in piedi normalmente tenendo le braccia lungo i fianchi. Espiriamo dal naso tutta l’aria che abbiamo nei polmoni. Inspiriamo allora lentamente dal naso, contiamo fino a 10. Nel mentre portiamo piano le braccia sopra la testa e solleviamoci sulle punte dei piedi. Arrivati a contare fino a 10, uniamo le mani sopra la testa poggiandole palmo a palmo. Stiamo qualche secondo in questa posizione.

Espiriamo allora lentamente contando nuovamente fino a 10 e riportiamo in giù braccia e piedi. L’esercizio va fatto più volte, senza pause, fino a un massimo di 10 volte. Farlo con una certa costanza ci fa acquisire una certa grazia nei movimenti poiché rafforza dita dei piedi, caviglie e gambe.

Proseguiamo così

Vediamo il secondo esercizio, altrettanto fattibile e sempre a corpo libero. Possiamo farlo in piedi o seduti.

Pieghiamo il braccio destro in alto dietro le spalle. Il palmo della mano dovrà trovarsi rivolto verso l’interno e il gomito in posizione alta.

Pieghiamo anche il braccio sinistro dietro le nostre spalle ma verso il basso. Quindi gomito verso il basso e palmo verso l’esterno. Intrecciamo le dita delle due mani.

Tiriamo prima con il destro verso l’alto per 5 volte, poi facciamo lo stesso verso il basso con il sinistro.

Poi invertiamo le posizioni di destro e sinistro e ripetiamo l’esercizio.

Se dovessimo essere poco elastici e avere difficoltà a intrecciare le dita, usiamo un fazzoletto tenendone un lembo per mano.

Questo esercizio rafforza l’intera spina dorsale, in più raddrizza le spalle e aiuta il busto a muoversi con più scioltezza, compostezza e grazia.

Incredibile come il portamento diventi più elegante con 2 facili esercizi ottimi per la schiena che possiamo fare tranquillamente in ogni momento a casa nostra. Semplicemente e senza avere particolari doti atletiche.