Con l’arrivo dell’autunno e delle prime piogge della stagione, aumenta la probabilità che si formino pozze di fango e quindi di sporcarsi. Un problema che riguarda soprattutto i bambini, che giocando all’aria aperta potrebbero ritrovarsi con le scarpe o con i vestiti sporchi di fango. Purché si sappia come trattarli, è possibile ripulirli e tornare a riutilizzarli senza che rimangano fastidiose incrostazioni. Vedremo come togliere le macchie di fango dai vestiti e dalle scarpe.

Prima è però importante sapere che cosa non bisogna assolutamente fare. Il primo errore che si tende a commettere è quello di cercare di strofinare la macchia ancora fresca o di lavarla via con l’acqua. Il contrario di ciò che bisogna fare e cioè attendere che si essicchi. In questo caso, intervenire subito potrebbe solo peggiorare la situazione. Solo dopo che la macchia di fango si è essiccata, si può allora spazzolarla via con uno spazzolino a setole morbide.

Come togliere le macchie di fango dai vestiti e dalle scarpe

In caso si debba ripulire un vestito, c’è un altro passaggio da seguire prima di poter togliere definitivamente le macchie di fango. Per evitare che rimangano aloni, è molto importante pretrattarlo con uno smacchiatore specifico o con del sapone di Marsiglia. Solo dopo aver fatto questo, si può procedere al lavaggio in lavatrice. Per alcuni tessuti specifici, si potrebbe dover ricorrere a procedimenti diversi.

Se i vestiti sono di cotone, un rimedio alternativo è l’aceto bianco. Si prende una bacinella di acqua calda, si versano al suo interno un bicchiere di aceto e una manciata di sale grosso e si immerge il vestito al suo interno dopo averlo solo spazzolato. Quindi, si attende una mezz’ora e poi si risciacqua il tutto. Il procedimento deve essere ripetuto per altre due volte prima di procedere al lavaggio in lavatrice.

Anche i jeans devono essere messi in aceto e sale grosso, solo che poi devono essere risciacquati con acqua tiepida e trattati con il sapone di Marsiglia. Non occorrerà metterli in lavatrice.

Nel caso di maglioni in lana, si ricorre ad un semplice rimedio della nonna e cioè spargere un tuorlo d’uovo su una macchia, lasciare agire per una mezz’ora, risciacquare il tutto con acqua fredda e poi mettere il capo d’abbigliamento in lavatrice.

Ripulire le scarpe

Anche in questo caso, bisogna prima attendere che il fango si asciughi. In seguito, le si scrolla vigorosamente e le si sbatte tra loro per far cadere quanto più fango secco possibile. Si prende un panno, lo si inumidisce leggermente e lo si usa per ripulire accuratamente le parti laterali delle suole delle scarpe. Se la loro suola ha delle scanalature, potrebbe tornare utile l’utilizzo di uno stuzzicadenti da barbecue per una pulizia più accurata. Se ci sono macchie anche sulla tomaia della scarpa, e cioè sulla sua parte superiore, bisogna ripulirla utilizzando un panno diverso.

Fatto ciò, si procede ad una pulizia più accurata usando uno spazzolino inumidito. Se le suole della scarpa sono grosse, come quelle delle Timberland, ricorrere ad una spazzola. Infine, usare un altro panno per rimuovere ciò che rimane del fango e lasciare asciugare le scarpe alla luce del sole o in un posto asciutto della casa.