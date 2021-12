Il freddo è arrivato e i termosifoni di casa funzionano ormai a pieno regime. Alcuni hanno anche la fortuna di avere il camino o la stufa a pellet per stare sempre al caldo. Purtroppo però il rincaro delle bollette ci costringe a stringere un po’ la cinghia e ridurre i consumi.

Quindi siamo alla presa con il dilemma continuo, soffrire un po’ il freddo o pagare bollette salate? In realtà c’è una soluzione tanto semplice quanto insolita per rimediare. Bisogna ingegnarsi in tutti i modi per risparmiare qualche soldo in più, quindi investiamo nelle coperte.

Molti non ci pensano ma per risparmiare in bolletta e stare al caldo basta sapere quali coperte scegliere

Abbiamo già parlato di come consumare meno con i termosifoni in termini di utilizzo di caldaia. Oggi vedremo come avere coperte valide e calde possa evitarci una stangata sulla bolletta.

Una buona e calda coperta può davvero fare la differenza soprattutto se abbiamo una casa grande. Invece di stare lì a spegnere e riaccendere i termosifoni ogni momento, possiamo coprirci per bene. Oggi esiste una varietà incredibile di coperte che anche ad un costo contenuto possono fare la differenza.

La classica coperta di lana è un must have in tutte le case, chiunque ne ha almeno uno. Regalata appena siamo andati a convivere o portata dalla mamma come parte del corredo. La lana è una fibra tessile naturale dotata di alta termocoibenza che isola dal freddo. Non solo, anche dal caldo tant’è che alcune popolazioni africane la usano di giorno per ripararsi proprio dal caldo.

Purtroppo però trovare coperte di lana 100% non è sempre facile o economico. In più per i soggetti allergici o asmatici questo materiale potrebbe causare problemi. Quindi vediamo delle alternative calde e meno costose adatte a tutti.

In pile

Il pile è un tessuto sintetico che si ottiene dalla lavorazione del poliestere. Anche se sintetico è molto caldo, economico e facilmente lavabile anche in lavatrice. Non bisogna preoccuparsi che si infeltrisca o che si restringa per un lavaggio sbagliato. In più a differenza della lana è molto leggero e traspirante, il che è ancora più pratico.

Poi ci sono le nuove coperte in microfibra, materiale ormai utilizzato per svariati utilizzi. Facile da lavare ed estremamente morbida, la microfibra è la coperta del futuro. In più in base alla grammatura può essere più o meno calda e in genere è ipoallergenica. Cosa non da poco per chi ha problemi con gli acari della polvere.

Insomma, molti non ci pensano ma per risparmiare in bolletta e stare al caldo basta sapere quali coperte scegliere. Con una buona e calda coperta addosso sul divano non servirà alzare il termostato. Se poi scegliamo anche il piumino perfetto per tenerci al caldo nel letto risparmieremo tanti soldi.

