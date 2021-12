Dicembre è un mese di passaggio, tra il cambio di stagione, le feste e la preparazione per l’anno nuovo. È quindi il momento migliore per fare dei lavori che abbiamo sempre rimandato o per rendere ancora più bella la nostra casa.

Partendo dagli esterni, si possono fare queste cose semplicissime per avere un orto rigoglioso e spettacolare nel 2022. Passando agli interni, invece, è tempo di manutenzioni, pulizie e decorazioni natalizie.

Ecco i 3 lavori da fare a dicembre per una casa a prova di inverno e splendida per le feste

Il primo lavoro da fare a dicembre è controllare gli infissi per una casa a prova di inverno. Evitare la dispersione termica è fondamentale sia per stare al caldo sia per risparmiare sulla bolletta. Si possono pulire i serramenti e riparare gli infissi rovinati, controllare la tenuta delle guarnizioni e la lubrificazione delle ferramenta.

È anche utile sigillare gli infissi con profili adesivi, sistemare i paraspifferi e isolare eventuali cassonetti delle tapparelle con lana di roccia o di vetro. In questo modo, la casa sarà più calda e si potrà risparmiare sul riscaldamento.

Un altro lavoro utile è la pulizia accurata degli angoli più reconditi della casa e di quelli in cui si accumula più lanetta e polvere. Soprattutto con i caloriferi accesi, infatti, se ne accumula molta di più ed è davvero antiestetico vederla rotolare per casa.

È anche ora di dare una passata a quegli oggetti che potrebbero essere un covo di polvere, germi e batteri.

Infine, è tempo di addobbi.

Alcuni consigli per decorare la casa per Natale

Dicembre è anche il momento migliore per fare un po’ di decluttering e mettere in ordine in vista delle feste.

Si può approfittare del cambio di stagione non solo per pulire gli armadi e lavare a fondo i vestiti, ma anche per eliminare il superfluo. Anche in vista dei regali di Natale che arriveranno, liberare armadi e cassetti in anticipo è un buon modo per fare spazio. Inoltre, ci si libera delle cose di troppo, lasciandole nel passato per affrontare più liberi il passaggio al prossimo anno.

Dopo aver pulito e riordinato, è il momento di preparare la casa per le feste.

