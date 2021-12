Il Gruppo FS è alla ricerca di nuovo personale da inserire nelle sue società, quali Trenitalia, RFI, Mercitalia Rail, Busitalia, ANAS e tante altre. Ben 14 profili disponibili per le più svariate qualifiche e competenze. C’è spazio per l’area Acquisti, Project Manager, Sicurezza e Vigilanza, nonché Ingegneria per la realizzazione di opere tecnologiche. Non mancano opportunità di stage finalizzate all’assunzione per giovani diplomati, precisamente fra i 18 e i 29 anni. Vediamo di seguito tutte le posizioni aperte in Ferrovie dello Stato, i requisiti e come candidarsi.

Poco tempo ancora per accedere a queste 14 opportunità per lavorare in Ferrovie dello Stato

Non è un caso che durante l’anno si siano svolte periodicamente diverse selezioni per entrare in Ferrovie dello Stato. Il Piano Industriale FS 2019-2023 parla chiaro. Oltre 120 mila opportunità di impiego l’anno, cui si aggiunge la creazione di 15 mila posti di lavoro diretti. Giovani senza esperienza, diplomati, laureandi e neolaureati stanno cogliendo al volo le occasioni disponibili, principalmente con contratto a tempo indeterminato o stage. Nonostante il Gruppo FS rilasci di continuo nuove opportunità di lavoro, è possibile in qualunque momento autocandidarsi per un’area aziendale. Fra queste, ad esempio, Ingegneria, Sicurezza, Qualità, Produzione e Circolazione, Manutenzione, Marketing e Commerciale, Acquisiti e Logistica e Staff.

Quali sono le posizioni aperte?

Sparse su tutto il territorio, si ricercano 14 figure da inserire nelle società del Gruppo FS. Queste sono Marketing & Data Analyst, Buyer, Specialista Sicurezza, Specialista Impianti di Segnalamento e Sicurezza, Specialista dei Processi di Manutenzione, Assistente Lavori Realizzazione Opere Tecnologiche. E ancora, Project Manager, Esperto Sicurezza e Gallerie, IT Demand e Project Manager, IT Auditor, Specialista Tecnico Infrastrutture IT, Tecnici Polifunzionali Trasporto Merci. Ultimo ruolo disponibile è Salesforce Developer, da inserire in FSTechnology.

Come inviare domanda

Poco tempo ancora per accedere a queste 14 opportunità per lavorare in Ferrovie dello Stato. Ferrovie dello Stato mette a disposizione una piattaforma apposita per la pubblicazione delle offerte di lavoro. Andando su questa pagina potremo avere una panoramica completa di tutte le opportunità disponibili. Se siamo da computer, i filtri sulla barra a destra ci agevoleranno nella ricerca delle posizioni più adatte a noi. Cliccando su un annuncio di nostro interesse potremo visualizzare i dettagli del ruolo, i requisiti richiesti per la candidatura e, eventualmente, le Soft Skills. Chiudono il quadro le info sulla tipologia di contratto, sulla sede finale ed il tasto Candidati, attraverso il quale inviare domanda e Curriculum vitae.

