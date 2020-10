L’inverno è ormai alle porte e la nostra caldaia è pronta a fare faville! Purtroppo più l’inverno è rigido e più aumenta l’uso dei termosifoni per tenerci al caldo. E con esso aumenta anche il costo della bolletta del gas. Ma esistono alcuni trucchi per poter risparmiare senza rischiare di congelare.

Come consumare meno con i termosifoni

La cosa più importante di tutte è regolare la temperatura all’interno dell’ambiente. Il valore da non superare nelle ore diurne è quello di 20° gradi. Per le ore notturne si può scendere fino a 17°-18° gradi. Se si abbassa anche solo di un grado, si può risparmiare fino al 6% sulla bolletta del gas. Potete anche installare direttamente sul radiatore una valvola termostatica per regolare il flusso d’acqua calda.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Evitate di coprire i termosifoni con tende o copritermosifoni. Così impedirete al termosifone di fare il suo lavoro e a diffondere il calore in tutto l’ambiente. Ricordate di chiudere bene porte e finestre per evitare gli spifferi d’aria. Vi consiglio di comprare un paraspifferi se doveste avere qualche problema con i vostri infissi. Sono molto economici e così eviterete dispersioni di calore.

In casa c’è qualche stanza che usate di meno o che frequentate poco? Ad esempio un ripostiglio o la lavanderia? Se sono provviste di termosifoni potete spegnerli, così risparmierete ancora di più.

Manutenzione caldaia

Fate il controllo annuale della caldaia. Una caldaia in perfetto stato aumenta l’efficienza. Se avete bisogno di una caldaia nuova, controllate il bonus caldaia 2020. E visto che ci siete, potreste anche fare un upgrade e comprare una caldaia a condensazione. E’ una nuova tecnologia più ecologica che ottimizza l’uso dell’energia generata dalla combustione del gas. La cosa più interessante è che consente una riduzione dei costi fino al 30% rispetto alla caldaia tradizionale.

Abbiamo visto come consumare meno con i termosifoni, ma ricordate anche di non sprecare l’acqua calda. In questo modo la bolletta del gas sarà meno salata.