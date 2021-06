Per mantenere basso il livello del cosiddetto colesterolo “cattivo” bisogna mantenere uno stile di vita sano.

Questo ormai lo sappiamo tutti e ci sono diversi medici e nutrizionisti che ci mettono in guardia ogni giorno su questo argomento.

Cercare un buon equilibrio tra il colesterolo “cattivo” (LDL) e quello “buono” (HDL) è un obiettivo da porsi e da raggiungere subito per vivere bene.

Per fare ciò è importante scegliere accuratamente ciò che si mangia e ciò che si beve. Ma questo non vuol dire privarsi per forza di tutto quello che ci piace consumare.

In questo senso molti non ci crederanno ma basta bere con moderazione questa bevanda alcolica per mantenere stabili i valori del colesterolo buono.

Uno studio clamoroso

Uno studio scientifico del 2016 condotto da un gruppo di ricercatori americani, su 80 mila adulti cinesi, ha portato alla luce un’interessante scoperta.

Da questa ricerca è emerso che il consumo di birra rallenterebbe il declino del colesterolo HDL, mantenendone i valori costanti nel tempo. Ciò apporterebbe dei benefici alla salute in termini di prevenzione dei problemi cardiovascolari e di patologie ad essi collegate.

Come ben sappiamo, più alti sono i valori del colesterolo HDL meglio è! Ma dal momento che parliamo di una sostanza alcolica, il fatto che non diminuisca tanto il livello del colesterolo HDL è già qualcosa di positivo.

Ovviamente il discorso cambia nel caso in cui vengano consumati elevate quantità di birra.

Infatti, il consumo eccessivo di qualsiasi bevanda alcolica altera i livelli di colesterolo ed aumenta il livello dei trigliceridi. Questi ultimi se si accumulano nel fegato causano numerosi disturbi all’organo che non essendo in grado di eliminare il colesterolo in eccesso lo riversa direttamente nel sangue.

Secondo lo studio precedentemente accennato una birra piccola al giorno è la quantità ideale per preservare i livelli di colesterolo buono. A quest’abitudine però va accostato un regime alimentare sano oltre ad un’attività fisica costante.

