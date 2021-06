L’Italia è ricca di bellezze e di arte. E ci sono alcune città piccole ma strepitose, che dovremo assolutamente visitare almeno una volta nella vita. Andare a cercare i luoghi meno turistici nel nostro Paese, infatti, potrebbe regalarci delle emozioni uniche. Per esempio, oggi vogliamo presentare un centro storico mozzafiato e un’atmosfera da sogno in questa città italiana a cui pochi pensano ma che vale assolutamente. Vediamo di che luogo stiamo parlando.

Modena, un centro davvero bello e piacevole da vedere soprattutto per le piccole gite fuori porta

La bellezza di Modena è racchiusa in uno spazio relativamente piccolo. Perciò, se stiamo pensando di fare una piccola gita nel weekend, questo è il luogo che fa per noi. E aspetta solo che noi lo scopriamo. Iniziando proprio dal centro, quindi, parliamo di Piazza Maggiore, riconosciuta come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Il Duomo, la Torre Ghirlandina e il Palazzo Comunale in questo posto, tra l’altro, danno alla piazza un’aria davvero magica. Ma le sorprese non sono finite qui.

Un centro storico mozzafiato e un’atmosfera da sogno in questa città italiana a cui pochi pensano ma che vale assolutamente

Continuiamo poi descrivendo ancora il centro storico della città. Le vie e i portici, le stradine nascoste, i vicoli e le piccole finestre che vi si affacciano, donano a Modena un’atmosfera surreale. Proseguiamo poi parlando del Tempio di San Giuseppe, dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale e poi del Teatro Comunale Pavarotti, che ha ospitato i grandi nomi della lirica italiana. Scorgendo tra questi edifici, potremo ammirare la bellezza di una cittadina spesso poco considerata, ma che vale assolutamente la pena di visitare almeno una volta nella vita. Perciò, per questo fine settimana, prepariamo lo zaino. Modena sta solo aspettando noi!

